Seat Ateca: con il MY2023 il Digital Cockpit da 8” è di serie

La gamma 2023 della Seat Ateca si declina in motorizzazioni benzina e diesel su quattro allestimenti: Reference, Business, FR ed Xperience

Uno dei capisaldi del marchio Seat, la Ateca, si aggiorna in vista dell’anno prossimo: insieme ad Arona e Tarraco è uno dei SUV più apprezzati dagli appassionati e per il 2023 è pronto ad offrire una dotazione ancora più ricca, che comprende come novità assoluta il Digital Cockpit per l’abitacolo su schermo da 8 pollici già a partire dall’allestimento di base Reference.

Più tecnologia, quindi, ma anche una gamma declinata in numerose motorizzazioni che sappiano rispondere alle più disparate esigenze della clientela: la nuova Seat Ateca 2023, infatti, può essere acquistata con le opzioni a benzina 1.0 TSI da 110 cavalli, 1.5 EcoTSI da 150 cavalli e 2.0 TSI da 190 cavalli con trazione integrale, oppure in quelle a gasolio 2.0 TDI da 115 e 150 CV in abbinamento al cambio manuale a sei marce oppure a quello automatico DSG a sette rapporti. Quattro gli allestimenti, nell’ordine Reference, Business, FR ed Xperience, con prezzi in partenza da 26.350 Euro.