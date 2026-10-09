Skoda Octavia 2026: debutta il primo full hybrid del marchio

Skoda Octavia introduce per la prima volta nella gamma del marchio una motorizzazione full hybrid, disponibile sia per la versione hatchback sia per la station wagon. Il nuovo sistema viene proposto con due livelli di potenza, da 100 kW e 125 kW, e non richiede la ricarica esterna della batteria.

Il powertrain abbina il motore 1.5 TSI evo2 a due unità elettriche e utilizza un’architettura ibrida serie-parallelo. La nuova motorizzazione sarà disponibile negli allestimenti Selection e Sportline, con ordini aperti da ottobre e prime consegne previste per dicembre 2026.

Skoda Octavia 2026: come funziona il sistema full hybrid

Il sistema full hybrid combina due motori elettrici, il 1.5 TSI evo2, un cambio automatico monomarcia e una frizione automatica che collega il motore termico alle ruote anteriori. L’unità elettrica più piccola svolge principalmente la funzione di generatore e provvede anche all’avviamento del motore a combustione, mentre quella principale gestisce la trazione e il recupero dell’energia in frenata.

Il sistema passa automaticamente tra modalità elettrica, ibrida in serie e ibrida parallela in base alle condizioni di marcia. In modalità elettrica può percorrere fino a circa 2 km sfruttando l’energia accumulata nella batteria, senza l’intervento del motore termico.

Nella modalità ibrida in serie, utilizzata soprattutto fino a circa 60 km/h, il motore a benzina alimenta il generatore, che produce l’energia necessaria al motore elettrico di trazione. Questa configurazione può entrare in funzione anche quando il livello di carica della batteria scende sotto una determinata soglia o quando viene richiesta maggiore accelerazione.

Oltre i 60 km/h e durante la marcia a velocità costante viene invece utilizzata la modalità ibrida parallela. In questo caso il motore termico viene collegato direttamente alle ruote anteriori tramite la frizione e un rapporto fisso, mentre il motore elettrico può fornire ulteriore supporto.

Durante le decelerazioni, il motore elettrico recupera energia e la trasferisce alla batteria. Se necessario, il sistema integra anche l’azione dei freni meccanici. La gestione delle diverse modalità avviene in modo automatico.

Skoda Octavia 2026: due livelli di potenza da 100 e 125 kW

La nuova motorizzazione full hybrid viene proposta in due varianti di potenza. La versione da 100 kW utilizza un 1.5 TSI da 96 kW, mentre quella da 125 kW adotta una versione dello stesso motore con potenza massima di 110 kW.

Le due unità elettriche sono invece identiche su entrambe le configurazioni. Anche la velocità massima è la stessa ed è limitata elettronicamente a 180 km/h.

Skoda Octavia 2026: batteria da 1,6 kWh senza ricarica esterna

La batteria di trazione ha una capacità lorda di 1,6 kWh ed è installata sotto i sedili posteriori. Il sistema mantiene automaticamente il livello di carica tra il 40% e il 90%, sfruttando il motore termico e il recupero dell’energia in frenata.

Non è quindi prevista la ricarica da una fonte esterna, a differenza di quanto avviene su una motorizzazione plug-in hybrid. Il serbatoio della benzina ha una capacità di 40 litri.

Skoda Octavia 2026: capacità del bagagliaio

L’installazione della batteria modifica la capacità del vano di carico rispetto alle altre motorizzazioni della gamma. Sulla versione hatchback il bagagliaio offre 460 litri, che diventano 1.400 litri abbattendo i sedili posteriori.

Per la station wagon la capacità parte invece da 485 litri e può raggiungere 1.540 litri con il divano posteriore ripiegato.

Skoda Octavia 2026: allestimenti e dotazioni

La motorizzazione full hybrid sarà disponibile per entrambe le carrozzerie negli allestimenti Selection e Sportline. La dotazione di serie comprende inoltre il display centrale dell’infotainment da 13 pollici e il Virtual Cockpit da 10 pollici.

A distinguere esternamente queste versioni sarà anche il badge HYBRID posizionato sul portellone posteriore. Gli ordini saranno aperti nel corso di ottobre 2026, mentre le prime consegne sono previste per dicembre 2026.