Smart: ora è ufficiale, il SUV a batterie arriva nel 2022

Al Salone di Shanghai 2021 il CEO di Smart, Daniel Lescow, ha confermato l'arrivo del primo SUV elettrico del marchio, che verrà presentato in anteprima già quest'anno all'IAA di Monaco di Baviera

Dopo le recenti indiscrezioni trapelate dal magazine britannico Autocar, in questi giorni è arrivata la tanto attesa ufficialità: il primo SUV elettrico del marchio Smart non solo si farà, ma “arriverà nel secondo semestre del 2022“. Parola di Daniel Lescow, CEO del brand oggi parte del Gruppo Daimler AG che ha anche sottolineato quali saranno le caratteristiche della nuova creazione voluta in partnership con Mercedes.

“Sarà completamente elettrico, tecnologico e high tech. Avrà inoltre un design super compatto, sofisticato, ma in grado di assicurare ampi spazi interni e una buona abitabilità“. Basato sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) progettata da Geely, il SUV a batterie del marchio Smart sarà prodotto in Cina per poi essere commercializzato anche in Europa, con un pacchetto che includerà gli ultimi ritrovati in fatto di guida autonoma, intelligenza artificiale e connessione dell’infotainment attraverso il Cloud.

Un modello del tutto innovativo, quindi, per il marchio Smart, che sempre secondo Lescow sarà presentato ufficialmente già quest’anno in versione prototipo al prossimo IAA di Monaco di Baviera. L’appuntamento da fissare sul calendario è per il weekend del 7-12 settembre: incrociamo le dita…