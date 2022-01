Stellantis fa squadra con Amazon: nel 2024 arriva lo SmartCockpit (e non solo)

Il gruppo che oggi ingloba FCA e PSA ha stretto una collaborazione con il colosso dell'e-commerce: insieme svilupperanno soluzioni innovative per l'auto digitale del futuro

Il colosso dell’e-commerce di proprietà di Jeff Bezos colpisce ancora: dopo la collaborazione con Ferrari e l’introduzione dell’assistente Alexa anche sulla 500 Elettrica, Amazon ora punta in alto stringendo accordi direttamente con Stellantis. L’obiettivo? Rendere sempre più tecnologica l’esperienza di guida dei clienti FCA e PSA, sviluppando nuove soluzioni e nuovi software in grado di accelerare l’evoluzione digitale del quarto costruttore a livello mondiale dell’automotive.

L’accordo in questione sarà pluriennale e come prima innovazione porterà il sostegno a livello software dello SmartCockpit previsto nel 2024 (già frutto del lavoro congiunto con Foxconn) su tutti i modelli del gruppo Stellantis: ciò sarà possibile grazie al coinvolgimento di Amazon Web Services per l’infrastruttura in cloud e di Amazon Devices e Amazon Last Mile, i quali invece offriranno il loro supporto per quanto riguarda i servizi di connettività, le app di monitoraggio e gestione da remoto (anche tramite i comandi vocali impartiti ad Alexa) e l’intelligenza artificiale – base fondamentale dei sistemi infotainment che vedremo in futuro.

Ma non è tutto: Stellantis e Amazon uniscono le forze anche per migliorare ed arricchire la formazione del personale che entrerà a far parte di questo progetto, attraverso una Software Academy volta all’aggiornamento e alla riqualificazione di vecchi e nuovi dipendenti. I metodi per raggiungere questo obiettivo saranno denominati Agile-Auto Software e Data Academy e si concentreranno sulle conoscenze in ambito software, dati e tecnologie in cloud. L’ultima parte dell’accordo, infine, consiste nel debutto entro il 2023 di un nuovo furgone (ovviamente elettrico) firmato Amazon per le consegne: si tratta del RAM ProMaster EV, parte della gamma Stellantis ma appositamente aggiornato per essere più efficiente sotto tutti i punti di vista.

“L’accordo servirà ad implementare la tecnologia e l’esperienza software di Amazon in tutta l’organizzazione di Stellantis – si legge nella nota ufficiale – Il processo coinvolgerà le fasi di sviluppo del veicolo, la costruzione di esperienze connesse a bordo delle auto e la formazione della prossima generazione di ingegneri del software automobilistico. Queste soluzioni ci aiuteranno ad accelerare le esperienze connesse e personalizzate a bordo delle automobili, in modo da rendere ogni spostamento più smart, sicuro e a misura di viaggiatore“.