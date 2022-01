Chrysler Airflow Concept: il prototipo elettrico della ripartenza (in arrivo nel 2025)

La fiera dell'elettronica americana ha portato sul palco un nuovo concept firmato Stellantis, ultra-tecnologico e dall'autonomia massima di 600 km

Sono passati ormai più di sei anni dal lancio sul mercato della Chrysler Pacifica, van multi-ruolo passato anche ad alimentazione ibrida che oggi rappresenta uno dei capisaldi del marchio americano facente parte del gruppo Stellantis. Un veicolo che in futuro potrebbe essere affiancato da un nuovo crossover elettrico di ultima generazione, il primo in assoluto per il brand con sede in Michigan e il cui prototipo è stato presentato in questi giorni al CES 2022 di Las Vegas.

Il suo nome? Chrysler Airflow Concept: come potete notare anche voi osservando le foto presenti in gallery, si tratta di un veicolo assolutamente inedito per il marchio che prende nettamente le distanze dai modelli della gamma attuale proponendo delle forme da “berlina rialzata” con design pulito e minimalista. L’anteriore è caratterizzato da una griglia di nuova costruzione a immagine e somiglianza del logo Chrysler, che in questo modo assolve anche la funzione specifica di firma luminosa a LED a tutta larghezza.

Estremamente filante la fiancata con cerchi aerodinamici da 22” a bassa resistenza al rotolamento, che mette in luce un tettuccio in nero lucido a contrasto con la tinta della carrozzeria in Arctic White: la sua linea termina con un piccolo spoiler a sbalzo al posteriore e un lunotto estremamente inclinato, che evoca forme da crossover Coupé in linea con le ultime tendenze del mondo automotive. A queste si aggiungono la firma luminosa senza soluzione di continuità e un generoso diffusore nella sezione sottostante.

Passando nell’abitacolo, i concetti di pulizia e minimalismo della Chrysler Airflow Concept sono riproposti anche sulla plancia a tinte chiare con rivestimenti eco-sostenibili e riciclabili: qui l’utilizzo delle piattaforme STLA Brain e STLA SmartCockpit consente di evolvere la tradizionale esperienza offerta dall’infotainment in un’integrazione più approfondita della user-experience con le esigenze dei passeggeri, da personalizzare in maniera individuale fin nei minimi dettagli.

Merito dei quattro schermi anteriori (digital cockpit, schermo del sistema multimediale, schermo per la gestione del climatizzatore e schermo dedicato al passeggero) e dei due display touchscreen posteriori installati sui poggiatesta, con grafica customizzabile tra diversi layout e connessione ai servizi del gruppo Stellantis che mettono a disposizione applicazioni di intrattenimento, informazioni in tempo reale e tanto altro.

Ogni schermo prevede inoltre la funzione “swipe” per condividere ciò che si sta guardando con gli altri utenti della vettura, mentre in ciascun sedile è installata anche una piccola telecamera che permette di partecipare alle videochiamate di gruppo. La presenza degli aggiornamenti over-the-air, in aggiunta, garantisce l’ampliamento futuro del database di funzionalità per trascorrere al meglio il tempo di permanenza a bordo, reso più semplice e immediato grazie all’assistente personale richiamabile attraverso i comandi vocali, l’IA per la navigazione e altri applicativi.

E le motorizzazioni? Su questo argomento Chrysler non si è voluta sbottonare troppo ma ha spiegato che l’Airflow Concept è equipaggiato con una powertrain full-electric a doppia unità propulsiva montata “a sbalzo” su ciascun asse, che conferma la trazione integrale sulle quattro ruote e una potenza complessiva di 150 kW (204 cavalli). Niente di certo, invece, sul pacco batterie, ma ipotizzando l’adozione del pianale STLA Medium ci possiamo aspettare una capacità tra 87 e 104 kWh per un’autonomia massima superiore ai 600 km.

La Chrysler Airflow Concept, infine, è già predisposta a ricevere i più recenti aiuti elettronici alla guida assistita di Livello 3 grazie alla piattaforma STLA AutoDrive, anch’essa aggiornabile attraverso la funzionalità OTA. Vista l’estrema cura per i dettagli che gli è stata riservata, molto probabilmente questo prototipo sfocerà in un modello di serie che, secondo le indiscrezioni, è previsto al debutto entro il 2025: sarà il primo di un’intera gamma di nuovi veicoli elettrici che, in base ai piani del marchio americano, verrà completata entro il 2028. Seguiranno sicuramente aggiornamenti…