Subaru: entro il 2025 arriva il primo SUV full electric

Avrà la piattaforma e-TNGA condivisa con il prossimo “Beyond Zero” della Toyota e potrà contare su dimensioni molto simili al Forester, mentre la trazione sarà integrale

Non solo RAV4 Plug-in e Forester e-Boxer a tecnologia mild-hybrid, ma anche un’importante partnership che porterà sul mercato due SUV di nuova concezione completamente elettrici. Ecco il progetto messo in campo da Toyota e Subaru per il 2021, nel quale entrambi i colossi dell’automotive giapponese si aiuteranno per dare una spinta importante verso l’elettrificazione delle rispettive gamme, utile al raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità ambientale nel lungo periodo.

Mentre Toyota farà esordire la serie BZ, acronimo di “Beyond Zero” che identifica una vera e propria famiglia di veicoli elettrici e che debutterà con un SUV dalle dimensioni del conosciutissimo RAV4, Subaru sfrutterà la sua grandissima esperienza in fatto di trazione integrale per creare un veicolo a ruote alte molto simile al Forester, su una piattaforma e-TNGA condivisa capace di alloggiare le powertrain elettriche sia all’anteriore che al posteriore.

Si tratta di una base modulare capace di adattarsi a modelli diversi nelle dimensioni e nella capacità delle batterie, che potrà essere aumentata o diminuita a seconda del progetto messo in campo. Per quanto riguarda quello della Subaru, oltre alle informazioni già esposte, sappiamo solamente che arriverà entro il 2025 e aiuterà la Casa giapponese a ridurre del 90% le emissioni della sua flotta di veicoli in vista del target 2050. Per tutte le altre novità… tocca portare un po’ di pazienza.