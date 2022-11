Subaru Impreza: la sesta generazione è più sportiva e tecnologica

La Casa delle Pleiadi ha svelato la nuova generazione della mitica Impreza, in arrivo negli Stati Uniti in primavera: ecco tutti i dettagli

Come promesso dai vari teaser anticipatori, Subaru ha presentato negli scorsi giorni la nuova generazione (sesta per la precisione) della Impreza, storica berlina sportiva giapponese che per il 2023 rinnova il suo stile estetico e strizza l’occhio a una dotazione tecnologica ancora più evoluta – confermando allo stesso tempo il suo motore quattro cilindri boxer declinato in due tagli di potenza a seconda della versione presa in considerazione.

Partendo dal design, la nuova Subaru Impreza 2023 eredita l’impronta già vista sulla XV adottando un taglio più sportivo e al passo con i tempi, che si caratterizza all’anteriore per la grande griglia esagonale ai cui lati si trovano i gruppi ottici a LED e per il posteriore a coda “tronca” con spoiler sul lunotto, gruppi ottici a forma di C rovesciata e un diffusore che integra ai lati due prese d’aria dalle forme spigolose.

Quest’ultime contraddistinguono in particolare l’allestimento RS, che integra anche i cerchi da 18”, gli elementi in nero lucido, la pedaliera in alluminio e l’impianto audio Harman Kardon, il quale verrà accompagnato dall’entry-level Sport già equipaggiato di sospensioni con assetto specifico e selettore delle modalità di guida SI-Drive. Per quanto riguarda il resto della dotazione, invece, la nuova Subaru Impreza introduce su entrambe le versioni l’infotainment Starlink Multimedia Plus con schermo da 11,6” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e il pacchetto degli ADAS, comprensivo di telecamere Eyesight, frenata e sterzata automatica d’emergenza, rilevamento di pedoni e ciclisti e monitoraggio degli angoli ciechi.

E il motore? La nuova Subaru Impreza 2023 conferma il blasonato quattro cilindri boxer che arriva alla cilindrata di 2.0 Litri per 154 cavalli e 197 Nm di coppia sull’allestimento Sport, e alla cilindrata da 2.5 Litri per 185 CV e 241 Nm sul più sportivo RS. In entrambi i casi è prevista la trazione integrale, il Torque Vectoring attivo e il cambio automatico CVT Lineartronic, ben conosciuto per la sua fluidità nei cambi marcia. L’arrivo sul mercato? In primavera 2023 per gli USA, solo successivamente in Europa.