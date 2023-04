Subaru XV 4Dventure: disponibile in Italia l’allestimento da fuoristrada

Dopo Outback e Forester, l'allestimento 4Dventure arriva anche sulla station-wagon XV: ecco tutte le caratteristiche

Già disponibile sulle specialistiche Outback e Forester, la versione 4Dventure destinato alla guida fuoristrada arriva oggi anche sulla Subaru XV: la station-wagon “rialzata” della Casa giapponese riceve un aggiornamento off-road su tutta la carrozzeria, ora contraddistinta dalle protezioni sottoscocca per anteriore e posteriore, dai fascioni in plastica laterali e dai mancorrenti per il tettuccio con tonalità a contrasto. Visto lo spiccato utilizzo lontano dall’asfalto, la nuova Subaru XV 4Dventure propone anche i tappetini in gomma nell’abitacolo e una specifica vasca porta-oggetti nel baule, destinata a trasportare materiali da lavoro con l’ulteriore obiettivo di non sporcare il resto degli interni.

Lato motorizzazioni, la nuova Subaru XV 4Dventure è proposta in Italia con l’1.6 turbo-benzina da 114 cavalli e 150 Nm di coppia e con la powertrain e-Boxer ibrida da 150 cavalli e 194 Nm, vero cavallo di battaglia di questo modello abbinato per l’occasione al cambio automatico CVT Lineartronic. La disponibilità? Può essere già ordinata in tutte le concessionarie ufficiali italiane con prezzi in partenza rispettivamente da 30.350 Euro per la versione benzina e da 36.050 Euro per quella elettrificata. Entrambe godono del programma SubaruSafe8, che offre la garanzia illimitata fino a 8 anni senza limiti di chilometraggio per tutti i nuovi clienti che entreranno nel mondo Subaru.