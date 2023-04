Subaru Crosstrek Wilderness: il crossover compatto diventa un fuoristrada

La nuova Subaru Crosstrek Wilderness porta con sé diverse novità interessanti rispetto alle versioni standard del modello, tra cui vari aggiornamenti incentrati sull'off-road.

Subaru ha annunciato un nuovo membro della sua gamma off-road Wilderness con il lancio della Subaru Crosstrek Wilderness 2024. Seguendo le orme di Outback Wilderness e Forester Wilderness, il nuovo modello offre numerosi aggiornamenti che ne migliorano le prestazioni off-road rispetto alle versioni standard.

Presentata al New York International Auto Show (NYIAS) 2023, la nuova Crosstrek Wilderness sfoggia elementi in plastica sulle parti inferiori della carrozzeria, nuovi paraurti, una griglia anteriore più imponente, una protezione sottoscocca in metallo e un cofano motore in nero opaco. I loghi Wilderness e la scritta Crosstrek sono visibili sulle portiere anteriori e sul portellone mentre i fari fendinebbia a LED esagonali completano il look.

Esternamente è dipinta in Geyser Blue

La colorazione esclusiva Geyser Blue si aggiunge alle opzioni già disponibili per la Crosstrek mentre il sistema di portapacchi consente di trasportare vari accessori, inclusa una tenda da tetto. Sono stati apportati miglioramenti al telaio, come un’altezza da terra maggiore di 13 mm e angoli di attacco, uscita e dosso migliorati.

La Subaru Crosstrek Wilderness 2024 presenta cerchi in lega da 17” e pneumatici off-road Yokohama Geolander. Inoltre, propone la modalità X-Mode, che va ad affiancarsi alle Snow/Dirt e Deep Snow/Mud per ottimizzare la trazione, mentre l’Hill Descent Control e il torque vectoring attivo migliorano ulteriormente la guidabilità.

Il sistema di sterzata automatica di emergenza e il monitoraggio dell’angolo cieco lavorano insieme all’EyeSight per evitare collisioni a velocità fino a 80 km/h, così come la frenata automatica in retromarcia che offre ulteriore assistenza.

L’abitacolo

All’interno, la nuova Crosstrek Wilderness propone un rivestimento resistente all’acqua, il logo Wilderness sui poggiatesta anteriori, vari dettagli in rame, un volante in pelle, un rivestimento nero per il cielo e delle finiture in Gunmetal Grey su cruscotto, portiere e piastra del cambio. Tappetini all season e un piano di carico impermeabile e rimovibile sono inclusi di serie.

Il sistema di infotainment include un display touch da 11.6 pollici, connettività Bluetooth, radio DAB, integrazione smartphone e caricatore wireless. Opzioni extra comprendono tettuccio apribile elettrico, sedile del conducente regolabile in 10 posizioni e impianto audio Harman/Kardon per un costo aggiuntivo di 2270 dollari (2077 euro).

Il motore boxer da 2.5 litri produce ancora 185 CV di potenza e 239 Nm di coppia massima ed è abbinato al cambio Lineartronic CVT con rapporti ottimizzati. La capacità di traino massima è di 1588 kg, più del doppio rispetto al modello standard.

La Subaru Crosstrek Wilderness 2024 sarà disponibile nelle concessionarie statunitensi a partire dall’autunno, con un prezzo di listino di 31.995 dollari (29.282 euro).