Subaru Outback 2023: prova su strada del rinnovato SUV giapponese

Abbiamo messo alla frusta la sesta generazione della Outback, equipaggiata con motore Boxer 2.5 in abbinamento alla trazione integrale e al cambio CVT Lineartronic

E’ passato più di un anno dall’ultima volta che ci siamo messi al volante della Subaru Outback: il SUV di punta della Casa delle Pleiadi ha fatto il proprio debutto sul mercato nel lontano 1995 e oggi, con la sesta generazione, rappresenta la soluzione perfetta per coloro che vogliono acquistare una vettura ottima a livello di versatilità di utilizzo (anche in ambito cittadino) ma anche come abitabilità di bordo – necessaria soprattutto durante i viaggi più lunghi. Con il nuovo MY2023, inoltre, il design è ancora più accattivante e la dotazione ancora più completa: ma andiamo con ordine…

SUBARU OUTBACK 2023: TUTTE LE NOVITÀ

La nuova Subaru Outback 2023 si riconosce a colpo d’occhio: rispetto al precedente modello, infatti, il frontale è andato incontro a un importante restyling che ha interessato i gruppi ottici a LED, i fendinebbia (ora spostati più verso il centro della griglia inferiore) e la calandra centrale, contorniata da nuove plastiche dallo stile ancora più marcatamente off-road e che, a richiesta, può essere impreziosita anche con delle finiture cromate. Al posteriore, invece, è il solo paraurti a ottenere delle modifiche grazie alle quali la Outback dà ora l’idea di una vettura più muscolosa e definita.

Nessuna novità, purtroppo, per quanto riguarda la dotazione degli interni che sfoggiano sempre una plancia con quadro strumenti full-digital e sistema infotainment Starlink touchscreen da 11,6”, ottimizzato fin nei minimi dettagli grazie alla presenza non solo di tutte le ultime funzionalità multimediali ma anche di una suite ADAS che aggiunge rispetto al passato la telecamera ad angolo di visuale allargato, l’Automatic Emergency Steering e lo specchietto retrovisore interno di tipo LCD.

SUBARU OUTBACK 2023: È TRA LE PIÙ SICURE IN COMMERCIO

Rimanendo sempre in tema di sicurezza, bisogna sottolineare che la nuova Subaru Outback 2023 si è recentemente distinta superando a pieni voti il nuovo test di impatto laterale messo in campo dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), il quale si va ad aggiungere agli oltre 63 premi TOP SAFETY PICK+ conseguiti fin dal 2013.

Merito della già citata suite ADAS EyeSight, ulteriormente migliorata e ora in grado di fornire un totale di 11 aiuti elettronici alla guida: tra questi spiccano certamente la sterzata automatica d’emergenza, l’Intelligent Speed Limiter (che imposta l’andatura corretta in base alla rilevazione della segnaletica stradale effettuata dalle telecamere anteriori), l’Adaptive Cruise Control (ora provvisto di Lane Centering Control e Preceding Vehicle Adaptive Steering Control) e il Driver Monitoring System (che avvisa il guidatore in caso di distrazione o segni di stanchezza).

SUBARU OUTBACK 2023: LA GAMMA MOTORI

Costruita sulla Subaru Global Platform, la nuova Outback 2023 è commercializzata in Europa con un solo motore che è rappresentato dall’affidabilissimo quattro cilindri Boxer da 2.5 Litri abbinato alla trazione integrale Symmetrical AWD e al cambio automatico CVT Lineartronic che simula in tutto e per tutto una trasmissione meccanica a otto velocità. I valori di potenza e coppia, anche per questo Model Year, rimangono invariati e si assestano sui 169 cavalli per 252 Nm, grazie ai quali si raggiunge un livello di consumi pari a 8,6 Litri per 100 km e un valore di 193 g/km di emissioni di CO2 (calcolato nel ciclo di utilizzo WLTP).

Le sue peculiarità? Grande prontezza a qualsiasi regime di rotazione (anche i più bassi) e ottima fluidità: tenete presente che, sulla plancia, l’infotainment Starlink mette a disposizione il sistema SI-Drive con due mappature differenti chiamate Intelligent e Sport, con la prima più attenta alla guida pulita e la seconda in grado di far esprimere al propulsore tutto il suo potenziale. Il selettore X-Mode con Hill Descent Control e modalità Snow/Dirt – Deep Snow/Mud completano il pacchetto permettendo alla Outback di affrontare anche i sentieri sterrati più difficili.

SUBARU OUTBACK PREZZI E ALLESTIMENTI

Diamo ora un’occhiata al listino prezzi: la nuova Subaru Outback 2023 è attualmente proposta sul mercato italiano in tre allestimenti che condividono lo stesso quattro cilindri Boxer da 2.5 Litri con trazione integrale intelligente Symmetrical AWD e cambio Lineartronic CVT. Si parte dalla base “Style” (44.000 Euro), che offre i cerchi in lega da 18”, il clima bizona, l’infotainment Starlink, il portellone posteriore elettrico e la suite ADAS EyeSight, per passare all’allestimento 4dventure (46.250 Euro), più indicato per l’offroad con mancorrenti colorati di verde sul tetto, sedili idrorepellenti, tappetini waterproof e navigatore.

L’allestimento top di gamma, invece, è sempre il Premium (50.000 Euro) che aggiunge alle dotazioni precedenti i rivestimenti dei sedili in pelle Nappa (provvisti tra l’altro di funzione memory), il volante in pelle liscia, il tettuccio apribile, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e l’infotainment Starlink con navigatore e impianto audio DAB Harman Kardon provvisto di subwoofer e amplificatore a otto canali.

SUBARU OUTBACK 2023: IMPRESSIONI DI GUIDA

Subaru Italia ci ha dato l’opportunità ei provare a fondo il nuovo Outback per tutto il mese di agosto ed il giudizio finale è pienamente positivo con il solo rammarico di non poter disporre di una alternativa al pur ottimo 2.5 litri benzina che non è proprio la cilindrata ideale per il mercato italiano. Su strada i chilometri scorrono sereni e piacevolmente con un senso di sicurezza davvero elevata che solo Subaru sa dare da lustri grazie al suo “effetto calamità” reso possibile sia dalla trazione integrale, ma anche dalla ripartizione dei pesi fra anteriore e posteriore oltre che dagli innumerevoli vantaggi del motore boxer che la Casa delle Pleiadi difende a spada tratta.

Silenzioso, facile da guidare, maneggevole nonostante non sia certo una citycar , spazioso, luminoso e soprattutto funzionale e poliedrico. Va bene in città, si comporta bene sulle strade provinciali, divora chilometri in autostrada ed appena incontra curve e salite da il meglio di se stessa. Ad agosto non abbiamo trovato i suoi terreni preferiti: fango e neve, ma l’effetto grip lo abbiamo sentito molto bene in ogni condizione e certamente ama piu’ la montagna del mare pur avendo un ottimo sistema di climatizzazione!

Prestazioni adeguate, senza strafare come da tradizione nipponica, cura maniacale nei dettagli, ottimi pelli ed una strumentazione chiara e completa con la possibilità dell’utile interfaccia tramite cavo usb con AppleCar o Android CAr permettendo di utilizzare l’ampio monitor centrale con la vostra schermata del vostro smartphone.

Certamente una vettura senza tempo che mantiene il suo valore nel tempo e chi la compra difficilmente cambia modello, considerando che una tale meccanica può affrontare chilometraggi davvero importanti.