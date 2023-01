Supercar destinate al riciclaggio: il caso di Orvieto da 1 milione di Euro

La polizia stradale di Orvieto ha denunciato per ricettazione tre cittadini francesi, sequestrando diverse auto sportive destinate all'esportazione illegale

Supercar illegali destinate all’esportazione che avrebbero arricchito tre cittadini francesi… beccati però dalla polizia di Orvieto in una stazione di servizio mentre viaggiavano in direzione nord sull’autostrada A1. Questo è quanto successo negli scorsi giorni, quando i poliziotti umbri hanno scoperto e sventato un traffico di auto sportive (tre per la precisione, con una quarta fermata ad Arezzo) denunciando per ricettazione tre conducenti francesi fermati per un controllo di routine.

Originari di paesi nordafricani, i tre cittadini francesi hanno inizialmente affermato di aver regolarmente noleggiato le tre vetture in Campania: dopo alcune ricerche, la polizia di Orvieto ha in realtà scoperto una ditta di autonoleggi che si era appropriata indebitamente verso la fine del 2022 di ben 12 supercar, per un valore complessivo di 4 milioni di Euro, già possedute senza regolare contratto d’acquisto da parte di una società affiliata nella zona di Frosinone.