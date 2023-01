Sustainable Truck of the Year: DAF, Mercedes e Ford vincono l’edizione 2023

Il DAF XG Plus 480 ha dominato la categoria Tractor, il Mercedes-Benz eActros quella Distribution e il Ford E-Transit quella denominata Van

Anche quest’anno l’evento Sustainable Truck of the Year ha ufficializzato i propri vincitori: in una cerimonia di premiazione organizzata a Milano lo scorso 22 dicembre, la kermesse europea ormai giunta alla sua settima edizione ha definito i riconoscimenti per le tre categorie del concorso, nell’ordine la Tractor (per camion con portata fino a 44 tonnellate), la Distribution (per veicoli a due o tre assi fino a 26 tonnellate) e la Van (riservata ai veicoli commerciali con peso fino a 3,5 tonnellate), definite in base a 40 parametri tecnici suddivisi in sei macro-aree – motore, trasmissione, sicurezza, comfort, connettività e sostenibilità.

Nella categoria Tractor il vincitore è stato il DAF XG Plus 480, caratterizzato da una cabina allungata di 160 mm all’anteriore e di 330 mm al posteriore, dal parabrezza inclinato e dalla superficie aumentata per una migliore visione di ciò che accade sulla strada ma anche da un’elevata efficienza aerodinamica e da diversi sistemi di assistenza alla guida – tra i quali gli specchi retrovisori digitali e la Vision Door sul lato passeggero.

Per quanto riguarda la categoria Distribution, il primo premio è stato assegnato alla versione elettrica Mercedes-Benz eActros, che si differenzia da quella endotermica per la presenza di una powertrain a doppio motore ad elettroni sull’asse posteriore (400 kW di picco e 330 kW in erogazione continua) e di un pacco batterie a 3-4 moduli da 112 kWh ciascuno – grazie ai quali l’autonomia massima può arrivare fino a 400 km con la singola ricarica.

L’ultima categoria dell’evento Sustainable Truck of the Year, denominata Van, è stata infine dominata dal Ford E-Transit, punta di diamante della divisione Veicoli Commerciali della Casa americana il cui punto di forza è la nuovissima powertrain elettrica da 184 o 269 cavalli in abbinamento agli accumulatori agli ioni di litio da 68 kWh. Disponibile in tre lunghezze (da 5.531 a 6.707 millimetri) e due altezze (media e alta), dichiara un’autonomia massima fino a 317 chilometri secondo il ciclo WLTP.