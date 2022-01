Suzuki S-Cross Hybrid 2022 è l’auto ufficiale del Festival di Sanremo

Il SUV della casa giapponese rappresenterà la 72° edizione del Festival di Sanremo, in scena dal 1° al 5 febbraio presso il Teatro Ariston

Come accaduto nel 2021 e in tempi pre-pandemia, Suzuki è stata scelta come marchio partner del Festival di Sanremo anche quest’anno: la kermesse della canzone italiana, in scena dal 1° al 5 febbraio presso il Teatro Ariston, raggiungerà la sua 72° edizione e sarà rappresentata dalla S-Cross Hybrid in veste di auto ufficiale dell’evento.

La vettura ad alimentazione ibrida della Casa di Hamamatsu debutterà sul palco del Teatro Ariston insieme al resto della gamma giapponese e servirà come “navetta” per il trasporto di artisti e addetti ai lavori. Con un’estetica rinnovata dal recente restyling 2022, la S-Cross Hybrid metterà in luce tutte le sue qualità di SUV solido, sicuro e accattivante, equipaggiato con le più recenti tecnologie multimediali e con un motore 1.4 Boosterjet da 129 cavalli e 235 Nm di coppia massima a tecnologia mild-hybrid e trazione integrale AllGrip.