Nuova Suzuki S-Cross 2022: estetica rinnovata ma sempre ibrida (mild e Full)

La casa giapponese lancia la seconda generazione della S-Cross, già disponibile nella versione 1.4 Starview AT 4WD AllGrip con prezzo promo di 30.690 Euro

Le indiscrezioni delle ultime settimane si sono rivelate corrette: con una presentazione mondiale in diretta web andata in scena il 25 novembre, Suzuki ha tolto i veli alla seconda generazione della S-Cross, che quindi accoglie il suo secondo restyling ufficiale dal suo debutto sul mercato avvenuto nel 2013. Le novità? Un’estetica più muscolosa e imponente, un abitacolo semplice ed essenziale ma altamente tecnologico e una gamma motori completamente elettrificata, sia a tecnologia mild che, a partire dal 2022, Full Hybrid.

NUOVA SUZUKI S-CROSS 2022: COME CAMBIA, DENTRO E FUORI

Nonostante la conferma delle sue proporzioni (4,3 metri in lunghezza, 1,78 metri in larghezza e 1,58 metri in altezza per 430 Litri di bagagliaio), la nuova Suzuki S-Cross 2022 si presenta in una veste estetica completamente inedita e caratterizzata innanzitutto da una griglia anteriore dall’aspetto più deciso sulla quale trova posto la barra cromata orizzontale con il logo del marchio. Al di sotto è presente lo skid-plate dall’indole fuoristradistica in colore argento, mentre lateralmente si possono notare i gruppi ottici Full LED con fendinebbia e luci diurne.

L’impostazione della vettura trasmette una grande prestanza atletica che è resa evidente anche dagli ampi passaruota, da fiancate muscolose ma allo stesso tempo lineari e da un posteriore contraddistinto da luci sempre a LED, dalle protezioni di colore nero per il paraurti (anche qui con skid-plate argentato) e dal piccolo spoiler fissato sopra il lunotto.

Passando nell’abitacolo, la nuova S-Cross 2022 conferma una plancia molto pulita con rivestimenti in pelle pregiata, dove trovano posto il quadro strumenti a strumentazione analogica e il nuovo sistema infotainment su schermo touchscreen da 9” a sbalzo, che include la connettività wireless con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, il Bluetooth e i comandi vocali. La ciliegina sulla torta? L’esclusivo tettuccio panoramico a doppio pannello scorrevole in vetro.

NUOVA SUZUKI S-CROSS 2022: SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

L’infotainment della Nuova Suzuki S-Cross 2022 è anche la piattaforma ideale per tenere monitorati tutti i dati importanti della vettura, tra i quali i consumi (anche istantanei), l’autonomia residua e il funzionamento del sistema ibrido, assieme ai vari ADAS di Livello 2 che garantiscono la piena sicurezza una volta su strada.

Gli aiuti per la guida assistita presenti di serie sono il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, la frenata automatica di emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio degli angoli ciechi durante le manovre a bassa velocità e in retromarcia, l’assistenza alle partenze in salita, il monitoraggio dell’attenzione del conducente e gli abbaglianti a funzionamento automatico. Tra gli optional, invece, le telecamere esterne con angolo di visuale a 360°.

NUOVA SUZUKI S-CROSS 2022: IL FUTURO E’ SOLO IBRIDO

In linea con la precedente generazione, invece, sono le motorizzazioni, tutte a benzina con tecnologia mild-hybrid a 48V. La base di partenza è sempre la stessa, vale a dire un 1.4 Litri turbo Boosterjet da 129 cavalli e 235 Nm di coppia massima, differenziata però a seconda della presenza della trazione anteriore oppure di quella integrale AllGrip, gestibile attraverso il sistema AllGrip Select a controllo elettronico installato nel tunnel centrale.

Le modalità di guida impostabili sono quattro (Auto, Sport, Snow e Lock) e vanno a variare la distribuzione della coppia motrice sulle ruote posteriori a seconda delle condizioni dell’asfalto, in sinergia con un cambio manuale oppure con quello automatico a sei rapporti. A partire dall’anno prossimo, tuttavia, questo propulsore sarà affiancato da una seconda unità di tipo Full Hybrid, che completerà la gamma della Nuova S-Cross con un inedita trasmissione robotizzata di tipo AGS e con un sistema di recupero intelligente dell’energia attivo sia nelle fasi di decelerazione che durante le manovre di retromarcia.

NUOVA SUZUKI S-CROSS 2022: PREZZI E DISPONIBILITA’

La Nuova Suzuki S-Cross 2022 è già ordinabile nel momento in cui scriviamo questo articolo: per pre-acquistarla è sufficiente collegarsi alla piattaforma e-commerce della Casa giapponese e selezionare la versione di lancio 1.4 Starview AT 4WD AllGrip con equipaggiamento full-optional, dal prezzo di 30.690 Euro. Otto le colorazioni per la carrozzeria (Grigio Oslo, Nero Dubai, Arancione Grand Canyon, Bianco Artico, Rosso Siviglia, Blu Capri, Bianco Santorini e Argento New York), con consegne previste dai primi mesi del 2022.