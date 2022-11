Toyota Prius 2023: più affilata e potente, ma sempre ibrida

La Casa giapponese ha svelato il nuovo MY2023 della Prius, che si rinnova sia nell'estetica sia nella sostanza: la powertrain è da 223 cavalli e assicura 75 km di autonomia in elettrico

Sono passati oltre vent’anni dal suo primo debutto sul mercato e oggi, con la quinta generazione, è pronta a un altro importante salto di qualità: in vista del 2023 la Toyota Prius si rinnova da cima a fondo, migliorando sia la sua estetica (ora più affilata e dinamica) che la sua powertrain ibrida plug-in, più efficiente e in grado di raggiungere i 75 km di autonomia in modalità completamente elettrica.

Come potete vedere dalle immagini in gallery, la nuova Toyota Prius 2023 propone una linea estetica decisamente più attraente rispetto alle precedenti versioni, caratterizzata da fari anteriori full LED sottilissimi, firma luminosa posteriore a piena larghezza e un parabrezza che si collega al tettuccio nero a contrasto e al lunotto posteriore come fosse un unico pezzo. Lunga 4,6 metri, la Prius di nuova generazione è stata rifinita anche sotto il punto di vista aerodinamico e, tra le altre cose, mette in risalto i nuovi cerchi aerodinamici con diametro da 19”, i quali contribuiscono a definire un Cx di appena 0,24.

Entrando nell’abitacolo, le differenze con il Model Year precedente sono ben evidenti e infatti la nuova Toyota Prius integra una dotazione di bordo allo stato dell’arte: il quadro strumenti è completamente digitale (schermo da 7”) ed è affiancato da un infotainment di ultima generazione con display ultra-wide da 12,3 pollici, il quale integra la versione più aggiornata della suite di ADAS Toyota Safety Sense. L’equipaggiamento di serie include il cruise control, il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia, lo specchietto retrovisore interno digitale, varie telecamere di controllo e il sistema Advanced Park funzionante da remoto.

Basata sulla più evoluta piattaforma TNGA-C con baricentro basso, la nuova Toyota Prius debutterà in Europa a partire dalla primavera 2023 con un’unica motorizzazione, quella ibrida plug-in composta dal quattro cilindri 2.0 Litri da 148 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica supplementare da 160 CV, che spinge l’output massimo di potenza fino alla soglia dei 223 CV. Per quanto riguarda la batteria, invece, Toyota ha scelto una capacità di 13,6 kWh, sufficiente a spingere la percorrenza in modalità 100% elettrica fino a 75 km.