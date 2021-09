Toyota RAV4: la versione Adventure anticipa il restyling del 2022

Con un frontale rinnovato e più votato all'off-road, la nuova RAV4 Adventure sarà in vendita entro la fine del primo trimestre 2022

Con la versione Plug-in Hybrid ad affiancare la più collaudata Full Hybrid, la Toyota RAV4 si sta preparando a un 2022 in cui otterrà un restyling molto importante, volto a farle mantenere il passo con i tempi di un settore automotive in costante aggiornamento. In attesa di ciò la Casa giapponese ha voluto dare un’anticipazione delle novità che vedremo il prossimo anno con una nuova versione della RAV4 attuale, più possente e maggiormente votata all’utilizzo in fuoristrada dal nome “Adventure”.

Quali sono i suoi punti di forza? Innanzitutto un frontale più moderno sul quale spicca una nuova griglia anteriore con elementi orizzontali di colore nero, affiancata da un paraurti più vistoso con protezioni specifiche per l’off-road e un inserto grigio che collega i rinnovati fari fendinebbia con tecnologia LED. Anche i gruppi ottici principali sono diversi, decisamente più aggressivi e taglienti nelle forme, mentre il sottoscocca è ampiamente rinforzato sia all’anteriore che al posteriore con inserti dedicati ad affrontare senza problemi i tratti di strada più sconnessi.

Lateralmente, invece, la nuova Toyota RAV4 Adventure presenta passaruota più pronunciati con cerchi in lega da 19” a dieci razze in color antracite, che va a sposarsi perfettamente con la nuova tinta bicolore Urban Khaki – Dynamic Grey disponibile nella gamma colori. Il grigio, in questo caso, prende posto sul tettuccio, sui montanti e sullo spoiler posteriore, in omaggio della Land Cruiser FJ40.

Passando nell’abitacolo, le novità si circoscrivono alla selleria in pelle sintetica nera con cuciture arancioni a contrasto, ai sedili anteriori regolabili elettricamente, a un rinnovato sistema di illuminazione ambientale a LED, alle prese USB di tipo C e ai badge specifici Adventure sulla plancia. Niente cambiamenti, invece, per quanto riguarda la motorizzazione disponibile, vale a dire la Full Hybrid da 222 cavalli con cambio automatico CVT e trazione integrale AWD-i. L’arrivo sul mercato? Per i primi mesi del 2022… quando verrà presentato anche il restyling definitivo.