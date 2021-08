Una Ferrari Enzo da record, ma nel prezzo

La Ferrari Enzo in oggetto è stata prodotta nel 2003 ed è uno dei pochi esemplari dei 400 totali prodotti a Maranello a essere rifinita in Rosso Scuderia

L’estate si infiamma per le temperature che si stanno segnando nelle nostre città, ma anche il mondo dell’auto, in questo periodo, sta trovando modo di farsi notare. In particolare, oggi, vi parliamo di una vettura da record, o meglio, una vettura con un prezzo da record.

Oltre tre milioni per una Ferrari Enzo

L’auto in questione è una Ferrari Enzo che ha cambiato proprietario con un esborso di circa 3,2 milioni di euro. La vettura, prodotta in soli 400 esemplari tra il 2002 e il 2004, è del 2003 ed è una delle poche uscite da Maranello rifinita in Rosso Scuderia. Tra le sue caratteristiche una ha avuto un peso decisivo nella valutazione: il fatto di essere praticamente nuova, avendo percorso poco meno di 600 km. La Ferrari Enzo è dotata di un motore 6.0 V12 aspirato e in grado di erogare una potenza massima di 660 CV e una coppia massima di 657 Nm. In fatto di valutazione, il modello in oggetto è uno dei più costosi mai venduto. Il record assoluto appartiene a un esemplare venduto all’asta per circa 5,1 milioni di euro, prodotto in una sola unità e inizialmente destinata a Papa Giovanni Paolo II. La notizia arriva in coincidenza del 33esimo anniversario della morte di Enzo Ferrari, avvenuta il 14 agosto 1988.