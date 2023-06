Volkswagen Golf R 333 Limited Edition: la compatta diventa più esclusiva con questa versione

La nuova Volkswagen Golf R 333 Limited Edition rende omaggio alla versione più sportiva dell'iconica vettura in appena 333 esemplari. Sarà ordinabile per il momento soltanto in Germania con prezzi da 76.410 euro.

Volkswagen ha presentato nelle scorse ore la nuova Volkswagen Golf R 333 Limited Edition. Prendendo come base di partenza la versione R-Performance, la casa automobilistica tedesca proporrà soli 333 esemplari di questa edizione speciale con una potenza di 333 CV.

L’ottima stabilità di guida e la presenza della trazione integrale permettono alla speciale Golf R di proporre una serie di caratteristiche di prima categoria. Esempi sono l’R-Performance Torque Vectoring con il Vehicle Dynamics Manager (VDM) e la speciale colorazione Lime Yellow Metallic dedicata. Troviamo anche degli inserti neri che sottolineano l’aspetto della Golf R 333 Limited Edition.

La nuova edizione limitata sarà ordinabile presso le concessionarie tedesche da domani ad un prezzo di partenza di 76.410 euro mentre le prime consegne avverranno ad ottobre.

4,6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h

Il sistema R-Performance Torque Vectoring con Vehicle Dynamics Manager distribuisce la potenza motrice non solo tra gli assi anteriori e posteriore, ma anche tra le due ruote posteriori. In questo modo è possibile gestire al meglio i CV, soprattutto in curva.

Le modalità di guida Drift e Special, progettate appositamente per il circuito del Nurburgring, offrono un ulteriore piacere di guida lontano dalle strade pubbliche. La Volkswagen Golf R 333 Limited Edition vanta un impianto di scarico R-Performance progettato da Akrapovic con terminali posteriori in titanio, dei cerchi Estoril neri da 19” con pneumatici semislick e una velocità massima che passa a 270 km/h. Il numero 333 nella denominazione deriva dalla potenza erogata dal motore, che va ad aggiungersi alla coppia massima di 420 Nm. Secondo quanto affermato dal brand tedesco, la vettura impiega 4,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

La nuova colorazione Lime Yellow Metallic va ad aggiungersi a quelle già disponibili per la Golf R, tra cui Pure White, Lapiz Blue Metallic e Deep Black Pearl Effect. La dotazione di serie della Volkswagen Golf R 333 Limited Edition comprende anche sedili sportivi premium in pelle nappa con poggiatesta integrati, fari IQ.LIGHT LED Matrix e i pacchetti Light, Vision e IQ.DRIVE.

Quest’ultimo include una serie di sistemi di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo con funzione Stop & Go, Travel Assist, Lane Assist ed Emergency Assist. Non mancano, infine, airbag centrale, retrocamera e impianto audio Harman Kardon con 8+1 altoparlanti e potenza complessiva di 480W.