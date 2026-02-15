Volkswagen rilancia i Super Hybrid Days 2026: Open Weekend e offerte per Tiguan e Golf eHybrid

A febbraio tornano i Super Hybrid Days Volkswagen, l’Open Weekend dedicato alla tecnologia plug-in eHybrid. Sabato 21 e domenica 22 febbraio le concessionarie italiane apriranno le porte al pubblico per scoprire le nuove Tiguan eHybrid e Golf eHybrid, con batterie più capaci, autonomia elettrica fino a 143 km WLTP e ricarica rapida fino a 50 kW.

Le vetture combinano i vantaggi dell’elettrico e del motore termico, offrendo consumi ridotti, prestazioni brillanti e autonomia complessiva adatta anche ai viaggi più lunghi, posizionandosi come soluzioni versatili per la mobilità quotidiana e sostenibile.

Volkswagen Super Hybrid Days 2026: offerte finanziarie per Tiguan e Golf eHybrid

Scegliendo la formula finanziaria PVV, la Tiguan eHybrid 204 CV Edition Plus è disponibile con un anticipo di 5.000 euro e 35 rate mensili da 379 euro (TAN 5,99% fisso, TAEG 6,83%). L’offerta include una percorrenza di 30.000 km e l’estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o fino a 80.000 km.

La Golf eHybrid 204 CV Edition Plus può essere sottoscritta con le stesse condizioni di anticipo e durata, a 35 rate da 339 euro (TAN 5,99% fisso, TAEG 6,92%), con percorrenza di 30.000 km e garanzia Extra Time 2 anni o 80.000 km. Il pubblico italiano potrà provare entrambe le vetture durante i Super Hybrid Days, sabato 21 e domenica 22 febbraio, presso le concessionarie Volkswagen.

Volkswagen Super Hybrid Days 2026: spot e campagna social per Tiguan eHybrid

Al centro della campagna dedicata al Super Ibrido Volkswagen c’è lo spot TV, costruito come un dialogo tra due voci, maschile e femminile, che rappresentano le due anime della tecnologia eHybrid. Da un lato, l’autonomia elevata e la potenza di 204 CV per affrontare ogni viaggio; dall’altro, la possibilità di percorrere fino a 120 km in modalità 100% elettrica con riduzione dei consumi fino al 40%. I due aspetti convergono nell’identità: “Io sono il Super Ibrido Volkswagen”, sintetizzando una tecnologia flessibile e senza compromessi.

Il racconto prosegue sui canali social, con contenuti che reinterpretano il concetto di “super”, mostrando momenti di vita quotidiana come superfood, superstar e super viaggio, per evidenziare che il Super Ibrido è una qualità costante nella guida di tutti i giorni. La campagna si completa con l’offerta dedicata alla Nuova Tiguan eHybrid, con 7.500 euro di Bonus Super Ibrido in caso di permuta o rottamazione, visibile su TV, radio, piattaforme streaming e siti web.

Powertrain e autonomia dei modelli eHybrid

I modelli Tiguan eHybrid e Golf eHybrid offrono un’autonomia elettrica che supera i 100 km, grazie a un powertrain plug-in disponibile in due varianti. La prima sviluppa una potenza di 150 kW (204 CV) con 350 Nm di coppia, mentre la seconda raggiunge 200 kW (272 CV) e 400 Nm.

La potenza viene trasferita alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a sei marce, progettato specificamente per i sistemi plug-in. L’unità elettrica è alimentata da una batteria da 19,7 kWh netti, compatibile con la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, garantendo versatilità sia negli spostamenti urbani sia nei viaggi più lunghi.