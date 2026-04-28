Volkswagen Golf e T-Roc 2026: il nuovo sistema full hybrid tra efficienza e modalità di guida

Volkswagen introduce una nuova tecnologia full hybrid per Golf e T-Roc, con l’obiettivo di combinare elettrificazione e riduzione dei consumi senza necessità di ricarica esterna. Il sistema consente una guida elettrica temporanea grazie alla gestione combinata delle diverse fonti di energia integrate.

La nuova architettura ibrida è stata presentata in occasione del Vienna Motor Symposium 2026 e sarà introdotta sui due modelli a partire dal quarto trimestre dell’anno. Il sistema è progettato per generare energia elettrica direttamente tramite il motore turbo a benzina, un generatore e due unità elettriche.

Volkswagen Golf e T-Roc 2026: i vantaggi dell’elettrificazione

Il sistema full hybrid per Golf e T-Roc consente una quota significativa di guida elettrica, con conseguente riduzione di consumi ed emissioni e un contenimento dei costi legati al carburante. Rispetto ad altre soluzioni elettrificate più complesse, questa tecnologia si distingue anche per un costo di acquisto inferiore e per l’assenza di necessità di infrastrutture di ricarica.

Nel caso della Golf, la nuova configurazione si riconosce dalla denominazione “Hybrid”, che si inserisce tra le motorizzazioni mild hybrid eTSI e le varianti plug-in hybrid. Queste ultime sono disponibili anche nelle versioni eHybrid e GTE. L’ampliamento della gamma consente di coprire diverse esigenze di mobilità, affiancando anche i modelli 100% elettrici della famiglia ID.

Volkswagen Golf e T-Roc 2026: architettura del nuovo sistema full hybrid

La nuova trazione ibrida è configurata per azionare l’asse anteriore e si basa su un insieme integrato di componenti che comprende il modulo ibrido, il motore a benzina turbo 1.5 TSI evo2 e la batteria agli ioni di litio.

Il modulo ibrido riunisce un motore elettrico per la trazione, un secondo motore elettrico con funzione di generatore, elettronica di potenza, differenziale e cambio a una marcia. È presente una frizione multidisco a controllo elettronico per l’innesto e il disinnesto del motore termico dalla trasmissione. Il sistema include inoltre un compressore elettrico per il climatizzatore e un servofreno elettrico. La batteria ad alta tensione con celle NMC e capacità lorda di 1,6 kWh è integrata nel pianale posteriore.

Volkswagen Golf e T-Roc 2026: tre modalità di funzionamento

Il sistema full hybrid è progettato per ottimizzare l’equilibrio tra efficienza e prestazioni, consentendo una quota variabile di guida elettrica soprattutto nelle fasi a bassa velocità e in ambito urbano.

La gestione della trasmissione prevede tre modalità operative attivate automaticamente in base alle condizioni di guida. La trazione elettrica permette la marcia a basse velocità con motore termico disattivato. La trazione seriale utilizza il motore elettrico per la propulsione mentre il TSI funziona come generatore disaccoppiato dalle ruote. La trazione parallela combina motore termico ed elettrico, con il TSI che assume il ruolo principale sopra circa 60 km/h, supportato dal motore elettrico nelle fasi di accelerazione.

Volkswagen Golf e T-Roc 2026: tre profili di guida

Il sistema full hybrid prevede tre diversi profili di guida selezionabili dal conducente: Eco, Comfort e Sport, con l’obiettivo di adattare la risposta del veicolo alle diverse condizioni di utilizzo.

Nel profilo Eco, la potenza massima del sistema viene limitata al 70% e la funzione di boost viene disattivata per contenere i consumi energetici. Il profilo Comfort non impone limitazioni alla potenza e consente l’utilizzo della funzione di boost. Il profilo Sport privilegia invece la risposta dinamica, attivando la modalità seriale per rendere disponibile la potenza massima in modo più rapido.