Volkswagen Polo: la TGI a metano parte da 20.750 Euro

Il restyling 2021 della Volkswagen Polo ora offre in gamma anche la variante a metano, disponibile in tre allestimenti e adatta per l'Ecobonus statale

La famiglia della nuova Volkswagen Polo 2021 è pronta ad allargarsi: la Casa di Wolfsburg, infatti, ha aperto recentemente le prenotazioni per la versione con alimentazione a metano, quella equipaggiata con l’unità 1.0 TGI da 90 cavalli che, di conseguenza, andrà ad affiancarsi ai già presenti propulsori a benzina da 80,95 e 110 CV. Un modello che combina prestazioni brillanti (la velocità massima è di 183 km/h e lo 0-100 è coperto in 12,3 secondi) a consumi davvero irrisori, nell’ordine di 5,6-5,9 m3/100 km e di 100-105 g/km di anidride carbonica.

L’equipaggiamento portato in scena da questa vettura prevede tre bombole, le quali arrivano insieme a una capacità totale di 13,8 kg che rappresenta l’equivalente di oltre 350 km di autonomia con il singolo pieno. Il serbatoio di benzina, invece, è di soli 9 Litri e viene richiamato quando il metano è stato esaurito: in questo modo la nuova Polo TGI può fregiarsi dell’omologazione come veicolo monovalente, che include l’esenzione parziale o totale dal pagamento del bollo (a seconda della regione di immatricolazione) e permette di sfruttare l’attuale Ecobonus statale per i mezzi nella fascia 61-135 g/km pari a 1.500 Euro.

Tre gli allestimenti disponibili a listino, che attacca con quello base da un prezzo di 20.750 Euro. Questo propone di serie il climatizzatore manuale, i gruppi ottici a LED, il Digital Cockpit da 8”, l’infotainment Radio Composition da 6,5”, il volante multifunzione e, tra gli ADAS, il Front Assist con frenata d’emergenza, il rilevamento della stanchezza del guidatore e il mantenimento della corsia. Un gradino sopra trova posto la versione Life (da 22.250 Euro), che aggiunge il sistema di navigazione Ready2Discover da 8” con App-Connect Wireless, i cerchi in lega Essex da 15”, il volante in pelle e il cruise control.

Al top della gamma, invece, i clienti potranno trovare l’allestimento Style (da 23.750 Euro), che impreziosisce ancora di più la nuova Volkswagen Polo TGI a metano con i cerchi in lega da 16”, il Digital Cockpit Pro da 10,25”, i gruppi ottici anteriori LED Matrix IQ.Light e l’IQ.Drive Pack con cruise control adattivo, Travel Assist e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza in manovra. Per coloro che non si accontentano mai, infine, rimangono disponibili i Tech Pack come optional.