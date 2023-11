Volkswagen Tiguan 2024: caratteristiche, allestimenti e prezzi in Italia

La nuova generazione del Volkswagen Tiguan è da poche ore ordinabile in Italia negli allestimenti Life, Elegance ed R-Line con prezzi a partire da 39.700 euro.

Il mercato automobilistico italiano è pronto ad accogliere il Volkswagen Tiguan 2024. Il SUV di terza generazione di Volkswagen ridefinisce i parametri di comfort, efficienza e tecnologia, con una particolare attenzione all’ambiente grazie alla sua gamma di gruppi propulsori ibridi plug-in. Il nuovo Tiguan offre inoltre un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 100 km, stabilendo un nuovo standard per la categoria.

Rivoluzionando il concetto di guida, il nuovo modello introduce una plancia innovativa e intuitiva, arricchita da servizi digitali e app all’avanguardia. La tecnologia Park Assist di ultima generazione facilita le manovre di parcheggio, automatizzando l’entrata e l’uscita dai posti auto. Queste innovazioni si accompagnano al nuovo sistema DCC Pro che ottimizza dinamicamente il comfort di guida.

Il nuovo Volkswagen Tiguan non tralascia il lusso e il comfort, offrendo caratteristiche premium come la funzione di massaggio pneumatico per i sedili anteriori e i nuovi fari IQ.LIGHT Matrix HD. In Italia, la nuova generazione si posiziona nel segmento premium con un prezzo di partenza di 39.700 euro per il modello Live con motore eTSI EVO ACT da 1.5 litri da 130 CV e cambio DSG.

Caratterizzato da un frontale imponente e moderno, il nuovo VW Tiguan si distingue per i suoi fari a LED integrati di serie, arricchiti da una barra orizzontale con striscia LED che rinnova l’aspetto della tradizionale griglia del radiatore.

La nuova generazione è ancora più aerodinamica

Come anticipato poco fa, offre inoltre i fari IQ.LIGHT Matrix HD opzionali, una tecnologia di illuminazione derivata dal più grande Touareg che incorpora 38.400 LED multi-pixel. Questo design non solo è esteticamente accattivante, ma contribuisce anche a migliorare il coefficiente di resistenza aerodinamica, passando da 0,33 a 0,28.

Spostando l’attenzione sul profilo laterale, il Tiguan 2024 sfoggia spalle atletiche sopra i passaruota, con cerchi che possono raggiungere dimensioni fino a 20”. La parte posteriore è enfatizzata da una striscia LED orizzontale che collega i gruppi ottici, sottolineando la larghezza del veicolo.

Il nuovo SUV non delude neanche negli interni, completamente ridisegnati in base al feedback dei clienti. L’abitacolo è caratterizzato da materiali di alta qualità e da finiture premium, che trascendono i limiti convenzionali del segmento.

I componenti del sistema di infotainment MIB4 sono integrati in modo da creare un ambiente di guida intuitivo e ben organizzato. Tra le novità, spiccano il Digital Cockpit, un ampio schermo infotainment con grafica rivisitata, un display head-up innovativo e una nuova manopola multifunzione con display OLED. Il sistema è completato dall’assistente vocale IDA, in grado di gestire molteplici funzioni del veicolo e di fornire risposte basate sulle informazioni disponibili su Internet.

Le motorizzazioni disponibili

Il nuovo VW Tiguan si distingue anche per la sua gamma di motorizzazioni all’avanguardia, che comprende opzioni mild hybrid (eTSI), plug-in hybrid (eHybrid) e turbodiesel (TDI), offrendo una soluzione adatta a tutti.

Innovativi e versatili, i motori eTSI sono dotati di un sistema mild hybrid a 48V, assicurando prestazioni elevate e un consumo ottimizzato. Propongono potenze di 130 CV e 150 CV, con la peculiare caratteristica dell’Active Cylinder Management (ACT) che disattiva automaticamente i cilindri per un’efficienza ancora maggiore.

La terza generazione del modello è disponibile anche con motore TDI da 150 CV, che si distingue per la sua potenza e affidabilità. Nel 2024, il veicolo si arricchirà di due nuove motorizzazioni ibride plug-in, che promettono un’autonomia di circa 100 km in modalità EV. Queste versioni eHybrid saranno dotate di una funzione di ricarica rapida DC fino a 50 kW.

Il nuovo Volkswagen Tiguan è anche un esempio di comfort e lusso. I sedili ergoActive Plus, disponibili come optional, offrono un supporto lombare pneumatico a quattro vie e una funzione di massaggio con 10 camere d’aria.

Questi sedili assicurano un comfort senza pari, soprattutto nei lunghi viaggi, e si abbinano armoniosamente all’alta qualità dello Sport Utility Vehicle. Inoltre, il sistema di riscaldamento e ventilazione dei sedili si attiva automaticamente in base alla temperatura esterna, garantendo un ambiente sempre confortevole all’interno dell’abitacolo.

Tre allestimenti tra cui scegliere

Il Tiguan di terza generazione si presenta in Italia in tre diversi allestimenti – Life, Elegance ed R-Line – ciascuno progettato per soddisfare esigenze specifiche e garantire un’esperienza di guida unica. La versione Life, ad esempio, è disponibile a partire da 39.700 euro e si caratterizza per una dotazione di serie che include innovazioni tecnologiche e comfort di alto livello. Gli interni sono rifiniti con cura, offrendo sedili Comfort con supporto lombare e un volante multifunzione in pelle con palette per il cambio DSG.

Sul fronte della sicurezza, il Volkswagen Tiguan Life 2024 si distingue per la sua completa gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui spiccano il cruise control adattivo predittivo (ACC), l’assistente al cambio di corsia Side Assist Plus con Rear Traffic Alert e il Front Assist per la frenata di emergenza.

Dal punto di vista tecnologico, il nuovo Tiguan Life è all’avanguardia: il sistema di infotainment da 12.9 pollici e il nuovo quadro strumenti digitale Digital Cockpit Pro da 10.2 pollici offrono un’esperienza utente intuitiva e coinvolgente. La connettività è garantita da App-Connect wireless per Android Auto e Apple CarPlay mentre il comfort è assicurato dal climatizzatore automatico Climatronic a tre zone.

In termini di design esterno, la versione Life sfoggia un look moderno e sportivo, con fari a LED dotati di Light Assist, gruppi ottici posteriori a LED con luci dinamiche di svolta e cerchi in lega da 17”. Questo modello è anche pratico e versatile grazie a soluzioni come il Rear View per la retromarcia, il Park Assist Plus, e le barre sul tetto.

Disponibile a partire da 46.600 euro, l’allestimento Elegance si distingue per le sue prestazioni davvero interessanti e per un’estetica raffinata. Con motori da 150 CV, il Volkswagen Tiguan Elegance 2024 offre un’esperienza di guida senza pari. Elementi come i fari a LED con regolazione dinamica e luce in curva dinamica esaltano la sicurezza e l’efficienza mentre le luci all-weather e le luci per autostrada garantiscono visibilità ottimale in tutte le condizioni.

Il comfort è al centro del design del nuovo Tiguan Elegance con cerchi in lega da 18” e il sistema Keyless Entry & Go per una maggiore comodità. Il bagagliaio, dotato di apertura e chiusura elettrica, include anche la pratica funzione Easy Open, attivabile con un semplice gesto del piede.

Per gli appassionati di tecnologia, il modello Elegance non delude sicuramente. Il Park Assist Plus con funzione di memoria rende il parcheggio un gioco da ragazzi. I sedili anteriori Sport Comfort, in tessuto e Artvelour, offrono riscaldamento, supporto lombare e funzione massaggio mentre il sedile del conducente è regolabile in profondità, altezza e inclinazione, con supporto seduta allungabile.

La casa automobilistica tedesca ha pensato anche all’estetica interna: l’illuminazione abitacolo Ambient Light a 30 colori crea un’atmosfera unica. I vetri laterali posteriori e il lunotto oscurati aumentano privacy e comfort. Per i climi più freddi, gli ugelli tergicristalli anteriori riscaldati sono un dettaglio non trascurabile.

Il volante multifunzione, rivestito in pelle e riscaldabile, offre un controllo intuitivo delle funzioni del veicolo mentre l’impianto antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e protezione anti-rimorchio con Safelock assicura una sicurezza ineguagliabile.

Infine, abbiamo il Volkswagen Tiguan R-Line 2024, che si distingue per la sua estetica accattivante e le prestazioni di alto livello. Questo modello è disponibile a partire da 46.600 euro, offrendo una scelta tra motori da 150 CV.

In termini di design, il Tiguan R-Line 2024 spicca per i suoi cerchi in lega da 19”, che sottolineano l’indole sportiva del SUV. Questo carattere è ulteriormente accentuato dai paraurti specifici, dallo spoiler sul tetto e dai pannelli laterali in design R-Line, elementi che esaltano l’estetica dinamica del nuovo Tiguan.

Internamente, la versione R-Line offre un’esperienza premium grazie ai sedili sportivi specifici, che assicurano comfort e sostegno durante la guida. La pedaliera in acciaio spazzolato aggiunge un tocco di eleganza e sportività, riflettendo l’attenzione ai dettagli che contraddistingue il brand tedesco.

Per chi cerca un ulteriore tocco di personalizzazione, il nuovo Tiguan R-Line offre il pacchetto Black Style. Questa opzione include cerchi in lega neri da 19” e dettagli distintivi come le modanature dei finestrini e le calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido, conferendo al veicolo un aspetto ancor più esclusivo e sofisticato.