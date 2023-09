Volkswagen Tayron, il nuovo SUV che sostituisce Tiguan AllSpace

Volkswagen Tayron dovrebbe essere lanciato in India nel 2025 e sarà commercializzato con questo nome in quasi tutte le parti del mondo, tranne negli Stati Uniti dove manterrà il nome di Tiguan

Volkswagen è pronta a presentare Tayron, il suo nuovo SUV della Casa automobilistica di Wolfsburg che dovrebbe a dare a sostituire il popolare Tiguan AllSpace nei mercati globali. Scopriamolo insieme.

Volkswagen Tayron: le caratteristiche

Il Tayron è progettato sulla piattaforma MQB-Evo, la stessa utilizzata per il nuovo Tiguan a 5 posti e per la futura generazione della Skoda Kodiaq, ma con un passo più lungo. La differenza principale con il precedente modello Tiguan AllSpace sarà estetica, in quanto con la vecchia strategia Tiguan-Tiguan AllSpace, la principale differenza risiedeva nelle dimensioni della carrozzeria. Da fonti vicine a Volkswagen e citate da Autocar India, sappiamo che il Tayron sarà disponibile in due varianti di carrozzeria: una tradizionale SUV e una versione coupé SUV che potrebbe offrire solo 5 posti invece dei tradizionali 7.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sarà possibile scegliere tra un motore turbo benzina e uno turbo diesel, entrambi da 2,0 litri e con una configurazione ibrida leggera da 48 Volt. Il cambio associato sarà un doppia frizione a 7 rapporti. Inoltre, per determinati mercati, ci saranno anche due opzioni di ibridi plug-in a benzina (Phev) con potenze di 204 e 272 Cv. Questi ibridi integreranno un motore benzina 1.5 litri con un pacco batterie da 19,7 kWh e un cambio DSG a 6 velocità.

Volkswagen Tayron: Lancio Globale e Mercato USA

Volkswagen Tayron dovrebbe essere lanciato in India nel 2025 e sarà commercializzato con questo nome in quasi tutte le parti del mondo. Tuttavia, gli Stati Uniti faranno eccezione: qui manterrà il nome di Tiguan per sfruttare i vantaggi commerciali derivanti dalla sua popolarità consolidata. Con l’introduzione del Tayron, Volkswagen punta a consolidare la sua presenza nel segmento SUV, offrendo un veicolo all’avanguardia, versatile e adatto a diverse esigenze. La Casa di Wolfsburg continua così il suo cammino di innovazione e rinnovamento, puntando sempre più su modelli ecologici e sostenibili.