Volkswagen T-Roc Sport: caratteristiche, design e prezzi

Il nuovo Volkswagen T-Roc Sport in edizione speciale arriva sul mercato italiano in diverse colorazioni e con motori TSI 1.0 e 1.5 a benzina e TDI 2.0 a gasolio. Si parte da 30.900 euro.

Il mercato italiano è testimone del costante successo del T-Roc, che continua a catturare l’interesse degli automobilisti anche nel 2023 con l’arrivo del nuovo Volkswagen T-Roc Sport. Questo dinamico crossover compatto ha raggiunto la notevole cifra di oltre 20.000 esemplari venduti da inizio anno, un dato che lo colloca fermamente tra le prime 10 vetture più scelte dagli italiani.

Il nuovo T-Roc Sport si è guadagnato la fiducia degli acquirenti grazie a una combinazione vincente di estetica accattivante, interni spaziosi e finiture di alta qualità. Inoltre, l’abbondante offerta di tecnologie all’avanguardia a bordo rappresenta un ulteriore motivo per preferire questo modello agli altri concorrenti sul mercato.

Nell’ottica di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto, Volkswagen ha deciso di ampliare l’offerta in Italia introducendo una versione esclusiva che promette di coniugare sportività e accessibilità.

Caratteristiche tecniche e prezzi di listino

La nuova variante Sport è caratterizzata da elementi distintivi quali i cerchi in lega Grange Hill da 18” di colore nero, i vetri oscurati per una maggiore privacy e il sistema di climatizzazione automatico bizona Climatronic con comandi touch (incluso di serie).

Per quanto riguarda il listino, il Volkswagen T-Roc Sport parte da 30.900 euro. Esiste anche l’opzione di accesso tramite un piano finanziario agevolato, il Progetto Valore Volkswagen, che permette di guidare il SUV compatto con rate mensili a partire da 169 euro.

La nuova limited edition del T-Roc si eleva rispetto agli standard del segmento grazie ad un’estetica raffinata e a un carattere distintivo che emergono in ogni dettaglio del design. Gli interni riflettono un ambiente di comfort tecnologico avanzato, ideale per gli automobilisti più esigenti.

Non solo stile e innovazione, ma anche convenienza: i clienti che sceglieranno il nuovo T-Roc Sport beneficeranno di un vantaggio economico interessante. Infatti, con un vantaggio cliente che supera i 1000 euro, l’acquisto di questo crossover compatto si dimostra ancora più vantaggioso grazie a equipaggiamenti distintivi inclusi nel prezzo.

I colori della carrozzeria spaziano dall’elegante Ascot Grey di serie, passando per il vivace Pure White, fino ad arrivare alle sfumature metallizzate come Deep Black, Pyrit Silver, Indium Grey e Petroleum Blue, che aggiungono un ulteriore tocco di personalizzazione e modernità.

L’allestimento Sport si propone come un’opzione ideale per chi cerca un veicolo dallo spirito giovane e audace, senza rinunciare a funzionalità e comfort. Nella gamma italiana di Volkswagen si posiziona strategicamente come una scelta premium per gli appassionati di auto che non vogliono rinunciare a sportività, funzionalità e un favorevole equilibrio qualità/prezzo.

Tre motorizzazioni disponibili

La versione d’accesso del Volkswagen T-Roc Sport 2024 monta il motore TSI da 1 litro con potenza di 110 CV, accoppiato a un cambio manuale a 6 velocità, proponendo un’ottima combinazione di efficienza e prestazioni.

Tuttavia, la casa automobilistica tedesca mette a disposizione anche opzioni di motorizzazione superiore, come il vigoroso TSI da 1.5 litri da 150 CV con cambio DSG a 7 rapporti (disponibile al prezzo di 35.700 euro) oppure il robusto turbodiesel TDI da 2 litri da 115 CV con cambio manuale a 6 marce (proposto a 35.150 euro).

Nell’offerta del marchio tedesco, il T-Roc Sport 2024 rappresenta l’opzione ideale per coloro che privilegiano un’esperienza di guida dinamica senza scendere a compromessi sul fronte della praticità.

Un punto di forza di questo modello è la convenienza legata al Progetto Valore Volkswagen (PVV), un piano finanziario pensato per favorire l’acquisto. Nella sua configurazione con motore TSI 1.0 da 110 CV, viene proposto con un’opzione di finanziamento notevolmente attrattiva: con un anticipo di 5500 euro, è possibile accedere a 35 rate mensili da 169 euro, condizioni che riflettono un TAN del 4,99% e un TAEG del 5,97%.

L’offerta si arricchisce di un pacchetto che comprende fino a 30.000 km di percorrenza e un’estensione di garanzia denominata Extra Time, valida per due anni o fino al raggiungimento degli 80.000 Km.

Infine, per favorire un contatto diretto con il potenziale cliente, Volkswagen ha organizzato un evento Porte Aperte in tutte le sue concessionarie. L’iniziativa si terrà nel weekend del 18 e 19 novembre, offrendo al pubblico italiano l’opportunità di scoprire da vicino il nuovo Volkswagen T-Roc Sport e di apprezzarne le qualità.