Volkswagen Tiguan All Space 2021: il listino parte da 39.500 Euro

La versione "a passo lungo" della Tiguan arriva in Italia a novembre in tre allestimenti (Life, Elegance e R-Line) e con motori benzina e diesel fino a 200 cavalli

Come promesso qualche tempo fa, il marchio Volkswagen ha svelato in questi giorni il listino prezzi della nuova Tiguan All Space 2021, versione “a passo lungo” (+ 11 cm) di uno dei SUV più venduti dal marchio tedesco in Europa che può essere ordinato a partire da queste prime giornate d’estate in modo da vederlo arrivare nelle concessionarie a partire dal mese di novembre.

Alcune delle sue novità principali? Lunga complessivamente 4,723 metri con un passo di 2,790 metri, la Tiguan All Space 2021 si distingue innanzitutto per il frontale completamente rinnovato con degli inediti gruppi ottici a matrice di LED e tecnologia IQ.LIGHT uniti da un’unica striscia luminosa, al cui centro si può notare anche una vistosa calandra interrotta solamente dal ben visibile logo della Casa di Wolfsburg. Tra le altre caratteristiche vale poi la pena soffermarsi sulla capacità del bagagliaio, che oscilla da 760 a 1.920 Litri nella configurazione a cinque posti e da 700 a 1.755 Litri in quella a sette posti con la terza fila di sedili.

Sotto il punto di vista della tecnologia di bordo, la nuova Volkswagen Tiguan All Space 2021 si presenta al pubblico completa ed efficiente sia per quanto riguarda il pacchetto ADAS (con il nuovo Travel Assist per la guida assistita fino a 210 km/h) che in termini di infotainment, basato sulla terza generazione MIB3 con servizi online, comandi vocali e integrazione con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto. La ciliegina sulla torta? Il rinnovato Air Care Climatronic, il climatizzatore tri-zona ora provvisto di comandi touch e cursori illuminati come elementi di comando facilitati per guidatore e passeggero.

Passando alla gamma motori, la nuova Volkswagen Tiguan All Space 2021 propone l’1.5 TSI turbo-benzina da 150 cavalli con sistema di gestione attiva dei cilindri (ACT) e i due 2.0 TDI turbo-diesel da 150 e 200 CV, abbinati per l’occasione alla trazione anteriore oppure a quella integrale 4Motion e alla tecnologia “twindosing” con doppio catalizzatore SCR e doppia iniezione di AdBlue, grazie alla quale è stato possibile ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) fino all’80% rispetto alla generazione precedente.

Vediamo ora gli allestimenti. La nuova Volkswagen Tiguan All Space 2021 arriverà nei concessionari in tre equipaggiamenti ben distinti:

Life – quello d’ingresso che include i cerchi in lega Kingston da 18”, il portellone del bagagliaio elettrico, i vetri posteriori oscurati, i gruppi ottici anteriori a LED con Light Assist, il climatizzatore automatico Climatronic a tre zone, l’infotainment con Wireless-App Connect, il navigatore satellitare Discover Media con schermo touchscreen da 8”, il Digital Cockpit Pro da 10,25”, il cruise control adattivo con funzione predittiva, il Front Assist con frenata automatica d’emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Assist per il mantenimento della corsia, il Sistema Pre-Crash, il riconoscimento della segnaletica stradale, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e l’assistente al cambio di corsia Side Assist Plus con Rear Traffic Alert;

Elegance – quello intermedio (+ 3.000 Euro) che aggiunge gli airbag laterali posteriori, l'Ambient Lighting per l'abitacolo, la telecamera esterna per l'assistenza al parcheggio e il rivestimento "Art Velours" per la selleria;

R-Line – quello al top della gamma Tiguan All Space (+ 800 Euro rispetto al precedente) con cerchi in lega da 19", sedili e volante sportivi (quest'ultimo con rivestimento in pelle e comandi a sfioramento) e rifiniture per gli esterni in nero lucido sull'alettone posteriore, sui profili dei finestrini, sul diffusore e sulle calotte degli specchietti retrovisori.

Per quanto riguarda il listino prezzi, la nuova Volkswagen Tiguan All Space parte da 39.500 Euro nel caso dell’1.5 TSI da 150 cavalli in allestimento Life per arrivare a quota 49.800 Euro se si prende in considerazione il 2.0 TDI da 200 CV con trazione integrale 4Motion e cambio automatico DSG a sette rapporti in allestimento R-Line. Tutti i dettagli, in ogni caso, li trovate specificati nello schemino riassuntivo qua sotto:

1.5 TSI ACT 150 CV

Life DSG – 39.500 Euro

Elegance DSG – 42.500 Euro

2.0 TDI SCR 150 CV

Life DSG – 41.500 Euro

Life DSG 4Motion – 44.400 Euro

Elegance DSG – 44.500 Euro

Elegance DSG 4Motion – 47.400 Euro

2.0 TDI SCR 200 CV