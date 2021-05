Volkswagen Tiguan Allspace 2021: il SUV a sette posti si rinnova

Il Model Year 2021 della Tiguan "a passo lungo" si aggiorna proponendo diverse novità in termini di sicurezza, tecnologia di bordo e motorizzazioni. Sarà disponibile nei concessionari il prossimo autunno

La Volkswagen Tiguan ha fatto il proprio debutto sul mercato nel 2007 e da allora ha riscosso un ottimo successo tra coloro che vogliono un SUV comodo, spazioso ma anche versatile a sufficienza per circolare agilmente sia negli affollati contesti urbani delle nostre città che sulle strade di campagna quando l’intenzione è godersi un meritato weekend di vacanza. Giusto l’anno scorso vi abbiamo presentato le novità del suo ultimo restyling, che oggi hanno toccato anche la versione Allspace dal passo più lungo e, quindi, dalle dimensioni più imponenti.

Cosa è cambiato? Cominciamo dalle sue proporzioni: rispetto al modello del 2017 il nuovo MY 2021 è più lungo di 22 mm (con lunghezza complessiva di 4,723 metri) e questo ha permesso di consolidare l’ampio passo di 2,79 metri che, a sua volta, garantisce una capacità di 760 Litri per il vano di carico con cinque posti in totale. Nel caso si abbattesse anche la seconda fila (con sedili scorrevoli) il valore sale fino a 1.920 Litri, mentre se si utilizza anche la terza fila (opzionale) scende a 700 Litri.

Sotto il profilo estetico le modifiche si possono circoscrivere a un frontale dal disegno rinnovato grazie alla presenza di gruppi ottici di nuova concezione che, oltre a proseguire sulla fiancata, integrano i fendinebbia e una firma luminosa su due strisce a LED interrotta solamente dal logo della Casa di Wolfsburg al centro. Come optional si possono inoltre installare anche i fari Matrix LED IQ.Light, contraddistinti da 24 moduli a LED per faro, indicatori di direzione a scorrimento e controllo interattivo del fascio luminoso per una maggior visibilità della strada davanti al veicolo. Novità consistenti anche all’impianto di illuminazione posteriore, ora con gruppi ottici sempre a LED provvisti di funzione di commutazione della luce di stop e frecce direzionali dinamiche.

Passando nell’abitacolo, il nuovo Model Year 2021 della Volkswagen Tiguan Allspace mantiene sostanzialmente il design e la disposizione dei comandi della precedente versione, introducendo allo stesso tempo però alcune novità significative. La più importante è il sistema infotainment MIB 3 con e-SIM integrata, che fornisce l’accesso ai servizi online offerti dai pacchetti We Connect e We Connect Plus tra i quali spiccano i comandi vocali, la musica in streaming, la personalizzazione del profilo di guida e le notizie sul traffico in tempo reale. Presente all’appello anche la compatibilità con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, così come la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone posizionata sotto gli inediti comandi a sfioramento e cursori del climatizzatore automatico tri-zona Air-Care Climatronic. A richiesta, invece, il potente impianto audio Harman Kardon da 480W con subwoofer, amplificatore a 16 canali e nove altoparlanti.

Per quanto riguarda la sicurezza di pilota e passeggeri, la nuova Tiguan Allspace 2021 non delude le aspettative ma, al contrario, alza ancora di più l’asticella con un rinnovato pacchetto IQ.Drive che include, in esclusiva, il Travel Assist per l’assistenza alla guida fino alla velocità di 210 km/h. Il suo funzionamento include il cruise control adattivo (anche con funzione predittiva in base alla posizione GPS del veicolo), il Lane Assist per il mantenimento della corsia e il Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti e frenata automatica di emergenza, che si attivano tenendo sempre monitorata la presenza delle mani del guidatore sul nuovo volante multi-funzione a tecnologia capacitiva.

Lato motorizzazioni, la Volkswagen Tiguan “a passo lungo” propone una gamma composta esclusivamente da unità a benzina e diesel. La base di partenza è l’1.5 TSI da 150 cavalli con sistema ACT per la disattivazione selettiva di due dei quattro cilindri, a cui segue il più potente 2.0 sempre turbo-benzina rispettivamente da 190 e 245 CV equipaggiato con cambio automatico DSG a sette rapporti e trazione integrale 4Motion. Al loro fianco la gamma presenta anche i due propulsori a gasolio 2.0 TDI da 150 e 200 cavalli, perfezionati da due catalizzatori SCR con annesso sistema Twindosing di iniezione di AdBlue per la riduzione delle emissioni nocive in ordine di marcia. Il primo si può scegliere con la trazione anteriore oppure con quella integrale sulle quattro ruote, mentre il secondo unicamente con la 4Motion di tipo intelligente abbinata al differenziale elettronico XDS e al selettore delle modalità di guida Active Control su quattro profili (Onroad, Offroad, Offroad individual e Snow).

L’ultima voce da prendere in considerazione sono gli allestimenti: la nuova Volkswagen Tiguan Allspace 2021, ordinabile a partire dalle prossime settimane e in arrivo durante i mesi autunnali, sarà disponibile innanzitutto in un allestimento di base che si distingue per i cerchi da 17”, i gruppi ottici anteriori Full LED con regolazione degli abbaglianti Light Assist, il volante multi-funzione, l’infotainment MIB 3 con schermo da 8” e, tra gli ADAS, il cruise control adattivo e il Front Assist. Salendo di un gradino prende vita l’allestimento Life, che aggiunge il portellone elettrico, il Digital Cockpit Pro da 10,25”, i mancorrenti del tetto in argento anodizzato, i sedili comfort e i cerchi in alluminio da 18 pollici.

A seguire trova posto l’allestimento Elegance, caratterizzato da cerchi più grandi da 19” e tante eleganti cromature per i dettagli della carrozzeria, e quello top di gamma R-Line, che invece punta tutto sulla sportività introducendo il volante specifico multi-funzione, le finiture Carbon Grey, la pedaliera in acciaio e, come optional, il Black Style Pack con decorazioni nere per gli esterni e cerchi fino a 20”. I prezzi? Al momento non sono stati ufficializzati, ma appena verranno svelati vi aggiorneremo.