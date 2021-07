Fiat Ducato 2021: nuovi motori e ancora più tecnologia a bordo

L'ottava generazione della punta di diamante di Fiat Professional va incontro a un rinnovamento a 360°, che comprende l'estetica, la dotazione di bordo e la gamma di motorizzazioni

Sono passati esattamente quarant’anni dal lancio della prima generazione e proprio questo speciale anniversario è stato scelto dalla divisione Fiat Professional per presentare l’ottava generazione del Ducato, famoso veicolo commerciale del Lingotto che condivide attualmente la gamma con il Doblò e il Fiorino. Dopo la versione elettrica, oggi è toccato a quella “tradizionale” fare capolino sul mercato in una veste decisamente diversa sia a livello di estetica che di dotazione di bordo… senza dimenticare le rinnovate motorizzazioni Multijet3 con alimentazione a gasolio.

Proprio come accaduto con il modello “e”, anche il Model Year 2021 del Fiat Ducato ora può contare su un look più moderno e accattivante caratterizzato dalla calandra anteriore più grande con logo rinnovato, nuovi gruppi ottici a LED con indicatori di direzione a scorrimento, nuovi skidplate e un’inedita tinta per la carrozzeria chiamata “Lanzarote Grey”.

Le più grandi novità, tuttavia, si riscontrano nell’abitacolo con un pacchetto tecnologico a disposizione di pilota e passeggeri davvero ricco e completo: spicca innanzitutto la strumentazione digitale Full Digital Cockpit con tutte le informazioni più importanti per la guida (sistemi di assistenza, navigatore e tanto altro), alla quale si aggiunge il rinnovato infotainment UConnect su schermo da 10,1” ora provvisto di compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, mappe Tom Tom 3D e servizi Fiat Professional – tra i quali il My Assistant, il My Car, il My Navigation, il My Wifi con i comandi vocali di Amazon Alexa e il My Fleet Manager.

Ma non è tutto: sempre nell’abitacolo gli occupanti potranno sfruttare le funzionalità del sistema Keyless per l’accesso e l’avviamento del furgone, del freno di stazionamento elettrico, della dock-station per la ricarica wireless dello smartphone e del sedile del passeggero in configurazione “Eat and Work” reclinabile per un utilizzo più versatile anche quando non si è in movimento.

Grande cura è stata posta anche al pacchetto di aiuti elettronici alla guida, che caratterizzano il nuovo Fiat Ducato 2021 come il primo veicolo commerciale leggero provvisto di ADAS di Livello 2. Tra questi figurano il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, il Traffic Jam Assist, il mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza con individuazione di pedoni e ciclisti, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio degli angoli ciechi, lo specchietto centrale digitale e l’assistente alle manovre di parcheggio Active Park Assist.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, il nuovo Fiat Ducato 2021 gioca le sue carte sui nuovi propulsori diesel Multijet3 con omologazione Euro 6d-Final e quattro declinazioni di potenza: si parte con la versione da 120 cavalli passando a quelle più interessanti da 140, 160 e 180 CV, che propongono anche il cambio automatico 9Speed a nove rapporti al fianco di quello manuale a sei marce. Tre gli allestimenti disponibili al lancio – Easy, Business e Lounge – tutti provvisti inoltre con un nuovo servosterzo elettrico capace di aumentare la precisione e contestualmente di ridurre la fatica durante la guida.