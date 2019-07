Autorigoldi riceve il riconoscimento di Top Dealers da Infomotori.com

Autorigoldi, a Milano il punto di riferimento per Volkswagen e Skoda, dal 1906 vicini a chi guida

Autorigoldi nasce a Milano nel 1906 grazie a Giovanni Rigoldi, che apre il primo salone di vendita di autovetture insieme alla prima Scuola per Chaffeurs.

Da quattro generazioni, per presenza sul territorio, volume d’affari e investimenti, Autorigoldi è oggi una delle più importanti e dinamiche realtà operanti nel settore automotive in Lombardia. In continua evoluzione da oltre 110 anni, con 7 sedi vendita e assistenza fra Milano e provincia, Autorigoldi è punto di riferimento per i marchi Volkswagen, Skoda e Audi. L’azienda vanta più di 16.000 metri quadrati destinati all’esposizione, alla vendita e assistenza delle vetture.

Autorigoldi accelera negli ultimi anni gli investimenti in tecnologie informatiche e digitali al servizio del mercato e del cliente, per anticipare le evoluzioni e i bisogni e creare nuove esperienze di acquisto.

Un impegno adoperato anche in termini di formazione, a cui l’azienda ha dedicato oltre 10.000 ore per la preparazione tecnica e professionale dei suoi oltre 100 collaboratori.

Il radicato legame con il territorio e la consapevolezza della responsabilità sociale di un’impresa presente da così tanti anni hanno portato Autorigoldi a sostenere diversi progetti in ambito sociale. Dal 2010, per volontà dell’attuale AD Giovanni Rigoldi, l’azienda ha sostenuto AIAS Milano Onlus, ActionAid, ed oggi supporta Amo la Vita Onlus, e il loro progetto di sostegno delle attività del reparto Oncologico dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano.

Negli showroom Volkswagen di via Inganni 81/A, via Novara 235, via Palmanova 67 e in quelli Skoda e Das Welt Auto di via Pecchio 10 e via Milano 35 a Bollate, Autorigoldi offre un’ampia scelta di vetture in pronta consegna, Km0, auto aziendali e promozioni studiate appositamente per i propri clienti. Nelle tre moderne officine post vendita, per i tre marchi Volkswagen, Skoda e Audi, vengono effettuati oltre 22.000 interventi all’anno.

La Divisione Fleet di Autorigoldi è dedicata allo sviluppo delle flotte aziendali per piccole, medie e grandi imprese. I consulenti studiano, valutano ed analizzano le specifiche esigenze di mobilità del cliente azienda proponendo soluzioni di acquisto o noleggio ad hoc.

Tramite il moderno sitoweb Autorigoldi è possibile non solo visualizzare e configurare tutte le vetture, ma anche far richiesta diretta di informazioni, preventivi e prenotare ogni tipo di intervento service mediante un form dedicato oppure attraverso la LiveChat. Tutte le richieste vengono gestite da un BDC (Business Development Center) interno, formato attualmente un team di operatori specializzati capaci di accompagnare il cliente dalla prima fase di conoscenza del veicolo fino al post vendita, divenendo così un vero e proprio supporto personalizzato.

Autorigoldi dal 1906, a Milano, sempre vicini a chi guida.