Frattin Auto Top Dealers Italia

Altro fiore all'occhiello del Veneto e della provincia di Vicenza che da oltre 35 anni apprezza la famiglia Frattin che da un autolavaggio è riuscita a divenire una importante realtà distributiva che punta su servizi innovativi, assistenza e servizi premium che gli hanno valso il massimo apprezzamento nelle recensioni di Google, Facebook ed Autoscout24. Non potevano mancare quindi le ormai celebri di cinque stelle di Top Dealers Italia!

Oltre 35 anni di passione

Frattin Auto è un rivenditore di auto nuove, usate e km zero, nonché assistenza autorizzata Fiat e Fiat Professional. Opera in Veneto da più di 35 anni e, con le 3 sedi dislocate tra le provincie di Padova e Vicenza, più una recente apertura di un quarto salone a Milano, conta al suo interno centinaia di veicoli in grado di soddisfare tutte le esigenze: dalla Fiat panda da 5.000 euro alla Lamborghini da 300.000 come ha voluto evidenziarci Romano Frattin, figlio del fondatore e fratello di Fabio.

Più di 35 anni di esperienza nella vendita di auto con la passione per i motori la voglia di indipendenza che non gli ha mai legati ad un solo brand. Da sempre la famiglia Frattin è amante dei motori, passione tramandata da padre in figlio. Frattin Auto nasce, così, dall’unione professionale dei due fratelli Romano e Fabio che, con esperienza ed entusiasmo, hanno sempre guidato l’azienda nella ricerca della qualità e della migliore soluzione per ogni cliente.

Ricca offerta auto e serenità di acquisto anche on line

Frattin Auto, vanta una vasta gamma di macchine nuove, usate e Km zero offrendo la possibilità di acquistare auto singole o pacchetti auto direttamente nelle filiali di Padova, Vicenza e Milano o attraverso questo sito internet. Si va dalle auto d’epoca con dei pezzi da Museo tanto che Romano Frattini ci ha confessato che spera di non venderle mai e magari di fare uno speciale Museo Frattin.

Dalle “nonne” alle supercar, vera passione dei fratelli Frattin e non sono pochi gli appassionati che trascorrono qualche ora all’interno della sede di Cassola per gustarsi splendide Ferrari, Lamborghini, Porsche e tedesche di razza. Frattin Auto offre, inoltre, anche un servizio di trasporto delle vetture presso la sede desiderata, in completa sintonia con i bisogni del cliente.

Da frattin è poi possibile acquistare una vettura direttammente con click con tutti i passaggi realizzabili comodamente dal divano fino all’uscire fuori casa solo per ritirare le chiavi della vettura trasportata fin davanti all’abitazione!

In tempi particolari come questi merita ricordare anche la possibilità di comprare oggi la vettura ed iniziare a pagarla ad inizio 2021 con passaggio di proprietà gratuito!

Assistenza fiore all’occhiello con spazi sempre più importanti

Assieme al parco auto, Frattin ha al suo interno officine specializzate. Uno staff, altamente qualificato, è sempre pronto ad offrire un servizio di assistenza post vendita in grado di soddisfare qualsiasi esigenza come: revisione auto, sostituzione cristalli, servizio di carrozzeria e gommista. Un punto di vera forza tanto che Romano Frattin ci ha anticipato la volontà di più che raddoppiare gli spazi della officina passando da 1.000 a 2.500 mq, magari puntando ad allargare i marchi a cui fornire assistenza, ricordando che già sono service di Fiat e Fiat Professional.

ViaggiareRent, il brand per il noleggio a breve e lungo termine

Da qualche anno, il Gruppo ha approcciato e sviluppato lo stesso sempre più interessante e competitivo mercato del noleggio a lungo e breve termine creando il marchio ViaggiareRent. La società, seguita in particolar modo da Fabio Frattin e dal figlio Matteo è in costante crescita come testimoniano le già 14 sedi operative in tutta Italia.

Frattin Auto merita quindi pienamente il titolo di Top Dealers Italia!