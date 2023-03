Bliz auto è stato nominato Top Dealers Italia da Infomotori.com

La concessionaria Bliz, nominata Top Dealers Italia da Infomotori.com, rappresenta una realtà consolidata e affidabile nel mondo dell'automotive. Fondata nel 1984 come concessionaria multimarca, Bliz si è evoluta nel tempo, diventando concessionaria ufficiale Peugeot nel 1996 e Citroën e DS nel 2020 per tutto il territorio di Trieste, Gorizia ed anche della bassa friulana.

Il Gruppo Bliz si contraddistingue per la sua spiccata capacità imprenditoriale e per l’attenzione verso i propri clienti. Affidarsi a Bliz significa poter contare su un consulente dedicato, capace di comprendere le esigenze sia concrete che emotive dei propri clienti, supportandoli durante tutto il percorso di acquisto e di utilizzo dell’auto in modo innovativo e personalizzato.

La storia della famiglia Gobbato, fondatrice e gestore dell’azienda, è un esempio di passione e dedizione per il mondo dell’automotive. Grazie alla loro visione imprenditoriale, sono riusciti ad accrescere il proprio business e ad espandersi sul territorio regionale, diventando la più grande concessionaria Peugeot per il Friuli Venezia Giulia, con tre sedi dedicate alla consulenza e all’assistenza.

La nomina di Top Dealers Italia da Infomotori.com rappresenta un ulteriore riconoscimento della professionalità e della qualità del servizio offerto dal Gruppo Bliz ai propri clienti. La concessionaria si contraddistingue per la sua capacità di creare un rapporto di fiducia e di partnership con i propri clienti, offrendo loro un punto di riferimento durante tutto il percorso di esperienza dell’auto.

In conclusione, il successo della concessionaria Bliz dimostra che è possibile fare impresa con passione e dedizione, ponendo sempre al centro delle proprie attenzioni il cliente e le sue esigenze. Grazie alla sua storia di successo e alla sua capacità di innovazione, Bliz rappresenta un punto di riferimento per il mondo dell’automotive in Italia.