Gruppo Carmeli riceve il riconoscimento di Top Dealers da Infomotori.com

Dal 1976 attento a qualità, convenienza e soddisfazione e dal 2019 Gruppo Carmeli spa entra in Top Dealers Italia grazie anche alla ottima reputazione raggiunta in 40 anni di storia che ha portato alla creazione di 5 sedi fra Brescia e Bergamo.

Il settore distributivo automobilistico è sempre più il pilastro della filiera automotive. Il vero termometro del mercato ed il più prezioso contatto con il Cliente nell’ultimo miglio (ed anche più!)

Fra i Dealer più dinamici della Nord Italia troviamo in Lombardia il Gruppo Carmeli fondato nel 1976 e da allora non ha mai smesso di crescere fino a divenire uno dei dealer più autorevoli delle province di Brescia e Bergamo, vere locomotive dell’economia italiana.

Gruppo Carmeli con professionalità, impegno, serietà e correttezza nel corso degli anni è divenuta Concessionaria e Service ufficiale di brand autorevoli come Renault, Dacia, Nissan, Smart e Mercedes divenendo un punto di riferimento nel suo territorio di riferimento e non solo.

La logica del servizio e di offrire il modello adatto per le singole esigenze al miglior prezzo ha spinto il Gruppo Carmeli ad aprire anche un importante Centro Outlet dove è possibile trovare una ampia offerta di auto nuove e usate e veicoli a km zero o con meno di 12 mesi di vita, oltre a veicoli commerciali da personalizzare secondo tutte le esigenze e soluzioni di noleggio a lungo termine.

IL Gruppo Carmeli propone la migliore esperienza d’acquisto del settore, un’esperienza fatta di QUALITÀ, CONVENIENZA e CORTESIA certificata con la garanzia di “Best Digital Automotive Reputation”!

Oltre 40 anni di storia e 5 sedi autorevoli tra Brescia e Bergamo, diventando così la concessionaria di fiducia di centinaia di automobilisti

Per tutti questi motivi, Infomotori.com ha deciso di nominare il Gruppo Carmeli TOP DEALERS ITALIA.