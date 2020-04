Locauto Due Peugeot Top Dealers Italia per servizi e visione

La Famiglia Top Dealers Italia si allarga anche nel Nord Ovest grazie alla nomina della piemontese Locauto Due che negli ultimi cinque anni ha registrato un'autenta positva espansione come ci ha raccontato Claudio Giuliani, loro Quality e Marketing Manager.

Locauto Due è oggi il più importante Concessionario Ufficiale Peugeot in Piemonte con ben 9 sedi ed uno dei maggiori Dealer italiani del Leone. Fondata nel 1963 dalla Famiglia Lovera si distingue anche ai tempi del Coronavirus per attenzione al cliente con la formula prenota e paga fra sei mesi, l’essere al 100% on line e per aver aderito con entusiasmo al programma elettrificazione di Peugeot!

Secondo PWC è da due anni tra le migliori 500 aziende della Provincia di Torino in termini di volume di produzione e secondo una ricerca di La Repubblica Affari&Finanza è tra le 150 aziende italiane più virtuose in termini di crescita.

I numeri parlano più di tante parole ed allora ricordiamo che nel 2019 Locauto Due ha venduto quasi 5.000 vetture (attorno alle 4.800 per la precisione) di cui 2.500 nuove vetture, 450 veicoli commerciali nuovi e 1.850 veicoli d’occasione. All’interno delle nove sedi troviamo anche quattro centri di assisstenza che nel 2019 haanno avuto 18.300 passaggi.

Un bravo quindi a Locauto e vi invitiamo a leggere qui l’intervista integrale in cui scopriamo la formula del loro successo.

Benvenuta quindi a Locauto Due srl che si uniche ad iun gruppo di Dealer torinesi e piemontesi di primo livello che testimoniano come il DNA della Capitale dell’Automobile è stato ben trasferito anche nella distribuzione!