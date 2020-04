Motorsclub Concessionaria Ufficia Volvo nominata Top Dealers Italia per la sua forte digitalizzazione ed attenzione al cliente

Motorsclub dimostra che anche una Concessionaria Ufficiale di provincia può raggiungere numeri e ricavi importanti sfruttando lo Smart Selling ed i vantaggi del digital eche in questa fase di COVID-19 sono stati notevolmente rivalutati a partire dallo Smart Working.

Motorsclub è stata assorbita dal Gruppo Autoclub in una situazione economica particolarmente delicata e grazie all’intervento del DG Matteo Soncini dal 2015 al 2019 è passata da 250 immatricolazioni ad oltre 1.000 operando capillarmente sulle provincie di Modena e Reggio Emilia ma soprattutto in tutta Italia tanto da aver venduto nel 2019 almeno una vettura per ogni regione italiana.

Neppure il Coronavirus ha rallentato la marcia con un marzo in leggera flessione (-10%) rispetto al crollo del mercato nazionale dell’85% ed aprile 2020 registra gli stessi numeri del 2019

Per scoprire il ‘segreto’ di Motorsclub ti invitiamo a leggere la nostra intervista.

La Concessionaria Ufficiale Volvo per Modena e Reggio Emilia si merita quindi a pieno titolo l’attestato di Top Dealers Italia