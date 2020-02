Citroen AMI: la city car elettrica guidabile senza patente

Una city car biposto, 100% elettrica e guidabile senza patente: questa è la proposta offerta dalla nuova Citroen AMI - 100% electric per la mobilità del futuro

Lo scorso anno Citroen aveva presentato al Salone di Ginevra il prototipo AMI ONE Concept, un veicolo compatto ideato con la volontà di circolare in città in maniera semplice, veloce… e soprattutto ad emissioni zero. A seguito dell’interesse suscitato da questo progetto anticonformista, un anno dopo la casa francese ha trasformato quel prototipo in un mezzo che, prossimamente, sarà prodotto in serie. Si chiama AMI – 100% Electric e rappresenta la risposta di Citroen ne confronti della mobilità del futuro sulle brevi distanze: con una guida fluida e silenziosa è in grado di accedere senza difficoltà e nel pieno rispetto dell’ambiente a tutte le zone dei centri urbani… portando anche in dote uno stile del tutto originale!

CITROEN AMI: SEMPLICE ED EFFICACE

La nuova Citroen AMI ha lo scopo di facilitare la vita quotidiana al volante del pilota, migliorandone anche il piacere di guida: si tratta di un quadriciclo leggero assolutamente silenzioso dotato di tecnologia 100% elettrica e capace di circolare in tutte le zone delle città italiane, anche in quelle riservate ai veicoli a basse emissioni.

E’ provvisto di una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh che permette una guida fluida e accelerazioni istantanee, per una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia che tocca i 70 chilometri. I tempi di ricarica, inoltre, sono estremamente ridotti: in sole 3 ore si ottiene una carica completa, semplicemente collegando il cavo in dotazione a un comune presa di corrente a 220V.

L’agilità è il suo punto forte: Citroen AMI, infatti, ha dimensioni davvero compatte, dal momento che misura 2,41 metri in lunghezza, 1,39 metri in larghezza e 1,52 metri in altezza. L’ideale per trovare parcheggio anche nelle ore di punta, dove tutto risulterà più semplice di quanto siamo solitamente abituati grazie alle ruote da 14” e al diametro di sterzata di 7 metri.

CITROEN AMI: ORIGINALE IN TUTTO E PER TUTTO

L’idea di base che ha portato alla creazione della nuova Citroen AMI è stata quella di un veicolo piccolo, moderno e capace di distinguersi dalla massa: come è stato per il prototipo da cui deriva, tutti gli elementi che lo contraddistinguono sono perfettamente simmetrici, dalle ampie portiere ad apertura differenziata per una migliore accessibilità a bordo ai paraurti anteriori e posteriori. Il muso, in particolare, esprime un carattere davvero particolare, con i proiettori e gli indicatori di direzione che insieme formano un firma luminosa su due livelli.

Tra le altre caratteristiche, è da notare l’ampia superficie vetrata distribuita tra il parabrezza, il tetto panoramico, i vetri laterali e il lunotto posteriore, così come la possibilità di personalizzazione con diversi elementi decorativi: rete centrale di separazione, rete di contenimento da fissare sulla portiera, tappettini, vano portaoggetti, appendi-borsa, supporto per smartphone e connect-box DAT@MI da associare all’app My Citroen. Oltre a ciò è possibile scegliere due pacchetti aggiuntivi, chiamati My Ami POP (dalla tonalità arancione e dedicato ai più giovani) e My AMI VIBE (di colore grigio e dall’aspetto più elegante).

Una volta a bordo, inoltre, si può notare quanto il lavoro degli ingegneri Citroen sia stato meticoloso: l’abitacolo a due posti è spazioso al punto da poter accogliere anche persone di grande statura, grazie alle molteplici regolazioni dei sedili, ma anche incredibilmente luminoso grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto panoramico. La sua altezza da terra garantisce una posizione di guida assolutamente confortevole e una visibilità esterna assoluta, che consente alla piccola AMI di divincolarsi con efficacia in mezzo al traffico.

CITROEN AMI: ACCESSIBILE A TUTTI

Da quadriciclo leggero, la nuova Citroen AMI è guidabile senza la tradizionale patente B: tutti coloro che abbiano almeno 14 anni e abbiano conseguito il certificato di idoneità AM, vale a dire il patentino per motori inferiori ai 50cc, possono mettersi al volante di questo veicolo, che quindi rappresenta la scelta ideale per persone di tutte le fasce di età. Può diventare una valida alternativa alla tradizionale automobile, ma anche allo scooter e ai trasporti pubblici.

Grazie alle formule speciali proposte da Citroen, inoltre, è possibile metterlo in garage con estrema facilità: l’obiettivo della casa francese, infatti, è quello di soddisfare l’esigenza di mobilità cittadina di più clienti, da quelli occasionali a tutti coloro che, invece, hanno la necessità di spostarsi con frequenza in città. Per quest’ultimi, per esempio, è possibile sfruttare il noleggio a lunga durata, mentre per i primi si può optare per il car sharing completamente personalizzabile a seconda delle necessità.

Disponibile in sette versioni distinte e in quattro tonalità di colore, per la precisione My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange e My Ami Khaki, Citroen AMI sarà disponibile per le ordinazioni a partire dal 30 marzo in Francia, a cui seguiranno successivamente Spagna, Italia, Belgio, Portogallo e Germania. Le prime consegne ai privati inizieranno a giugno, mentre il car-sharing di questa vettura sarà anticipato in primavera, con versioni contrassegnate dal logo “Free2Move”.