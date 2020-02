Volkswagen e-up!, porte aperte il 22 e 23 febbraio 2020

Primo modello sul mercato ad adottare il nuovo logo Volkswagen, la nuova up! si aggiorna con contenuti inediti e sistemi di assistenza alla guida di serie. Porte Aperte presso le Concessionarie Volkswagen il 22-23 febbraio

Volkswagen e-up! si rinnova e si migliora nelle prestazioni. Oltre al nuovo logo e ai dettagli rinnovati comuni a tutta la gamma, l’elettrica nuova e-up! sfoggia contenuti tecnici aggiornati molto interessanti. In particolare, la nuova batteria dalla capacità raddoppiata (32,3 kW/h netti) le fa percorrere fino a 260 km (WLTP); una distanza che le permette di garantire un’intera settimana di autonomia alla gran parte dei pendolari cittadini e di affrontare senza problemi una parte significativa degli spostamenti extraurbani.

Rimangono invariate le prestazioni del motore da 61 kW/83CV (accelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in 11,9 secondi e velocità massima di 130 km/h), mentre si accorciano i tempi di ricarica. Grazie al nuovo caricatore da 40 kW in corrente continua (DC), basta circa un’ora per recuperare l’80% della batteria. Il listino della nuova e-up! parte da 23.350 Euro che, grazie alla promozione Volkswagen e agli incentivi statali, si possono ridurre fino a 17.300 Euro (incentivo statale 4.000 Euro senza rottamazione) o fino a 15.300 Euro (incentivo statale 6.000 Euro in caso di rottamazione).

Altrimenti, la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) 36 mesi permette di avere la nuova e-up! a 79 Euro al mese, con un anticipo di 5.100 Euro (TAN 4,99%, TAEG 6,74%). Prezzo finale e anticipo del PVV potranno essere ulteriormente ridotti o azzerati grazie agli incentivi locali, ove presenti. Tutti i prezzi di listino indicati si riferiscono alle versioni a 5 porte. Quelle a 3 porte, costano 400 Euro in meno.

