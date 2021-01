Calendario festività 2021: pochi ponti per le vacanze

Praticamente tutte le festività del 2021 cadono nel weekend: il 25 dicembre è sabato e il 26 domenica. Non va meglio per capodanno, che coincide con la notte tra venerdì e sabato

Tra le cose che tutti ci auguriamo per il nuovo anno c’è la possibilità di tornare a viaggiare come una volta. Chissà, l’arrivo del vaccino potrebbe rappresentare uno primo passo in avanti (è proprio il caso di dirlo) ma attenzione: se meditate di fare lunghe vacanze dovrete rivedere i vostri piani perché il 2021 sarà povero di ponti.

Il calendario del 2021 tira più di un brutto scherzo

Tra le prime cose da fare quando si guarda al nuovo anno c’è lo studio approfondito del calendario calendario. Viviamo ancora nell’incertezza, è inutile negarlo, ma è altrettanto vero che dentro di noi coviamo il desiderio di poter partire per le vacanze estive o magari per qualche breve gita, magari in occasione delle festività. Per quest’ultimo argomento meglio mettersi il cuore in pace perché i ponti, nel 2021, sono merce rara. Calendario alla mano, infatti, le festività cadono praticamente tutte nel weekend. Pasqua, ovviamente, coincide con domenica 4 aprile e di conseguenza Pasquetta con lunedì 5. La speranza di un ponte che possa essere degno di questo nome ricade nella chiusura delle scuole fissata per l’1 aprile, augurandosi che non ci siano brutti scherzi in vista.

Le buone notizie si esauriscono qui perché il 25 aprile cade domenica e il Primo maggio di sabato. La Festa della Repubblica, il 2 giugno, coincide con un mercoledì e anche qui l’ipotesi di un ponte è remota. I romani potranno confidare nella festività di San Pietro e Paolo che è in programma martedì 29 giugno. Augurandoci che sia un anno ricco di impegni lavorativi e senza lockdown, un po’ di fiato si potrà riprendere lunedì 1 novembre o magari per l’Immacolata (mercoledì). Per Natale ci sono poche belle sorprese perché il 25 dicembre è sabato e il 26 domenica. Non va meglio per capodanno, che coincide con la notte tra venerdì e sabato.