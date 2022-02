Problema vento e raffiche: i consigli utili per guidare in sicurezza

Guidare un'auto con il vento che soffia incessantemente può essere davvero pericoloso: ecco cosa fare in base alle condizioni del meteo

Oltre a pioggia e neve, un altro problema comune che gli automobilisti possono incontrare nei loro spostamenti quotidiani è quello del vento: negli ultimi giorni le condizioni meteo sono peggiorate e sono previste raffiche molto forti in tutta la nostra penisola, quindi se siete in viaggio e volete sapere come affrontare in sicurezza una situazione del genere… questo articolo fa per voi!

Il problema principale di una raffica di vento fino a Forza 5 (cioè entro il range di velocità 29-38 km/h) è lo spostamento trasversale della vostra vettura all’interno della carreggiata: per evitare ciò il nostro consiglio è quello di ridurre innanzitutto la velocità e di procedere con estrema cautela, in modo da avere un tempo maggiore per poter reagire in caso si perdesse repentinamente il controllo. Viaggiate preferibilmente al centro della corsia ed evitate i sorpassi per limitare la possibilità di un cambio improvviso di direzione del vostro veicolo e di quello degli altri.

Un’attenzione particolare va posta qualora doveste attraversare una galleria oppure un ponte: in entrambi i casi, infatti, è indispensabile non “abbassare la guardia” nel momento in cui si affronta il forte vento trasversale, mantenendo ben salde entrambe le mani sul volante. Un’altra situazione da considerare con un occhio di riguardo è quando si transita su strade con gli alberi ai lati: le raffiche di vento, infatti, potrebbero crearvi problemi, quindi è opportuno procedere con cautela.

La presenza del vento, inoltre, condiziona soprattutto i possessori di veicoli con baricentro alto, come SUV e crossover, rispetto a vetture dall’altezza da terra minore. In ogni caso, se dovete viaggiare in condizioni di vento, evitate assolutamente di trasportare sul tetto oggetti di ogni tipo (bici, scatole o altro) che potrebbero facilmente “volare via”. Attenzione anche ai conducenti di auto-articolati con rimorchio, perchè le raffiche di vento trasversale potrebbero compromettere la stabilità di quest’ultimo.

Se poi la forza del vento dovesse intensificarsi ulteriormente, il consiglio più prezioso che possiamo darvi è quello di rifugiarvi in un luogo sicuro oppure in un’abitazione, lontana da alberi o altre strutture che potrebbero cedere e causare danni.