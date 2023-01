Pubblicato il calendario 2023 dei divieti di circolazione per mezzi pesanti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso disponibili tutte le date di divieto di circolazione per i mezzi pesanti: ecco tutti i dettagli

Lo scorso 19 dicembre 2022 è stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il decreto che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione stradale, fuori da centri abitati per l’anno 2023, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci e a tutti quei veicoli classificati come “eccezionali”. Il testo del decreto è reperibile a questo indirizzo, mentre qua vi riportiamo alcune informazioni utili che riguardano le deroghe per determinate categorie di automezzi.

I divieti di circolazione, innanzitutto, non sono previsti per il trasporto intermodale, per il trasporto di alimenti per animali da allevamento, per i veicoli che richiedono una riparazione meccanica, per quelli che trasportano DPI di igienizzazione e per quei veicoli il cui tragitto tra la residenza dell’autista e la sede di lavoro dista meno di 50 km. Esistono inoltre diverse agevolazioni, a partire dai veicoli che provengono dall’estero oppure che viaggiano verso l’estero: nel primo caso il divieto è posticipato di 4 ore, nel secondo anticipato di due.

Per i veicoli provenienti o in direzione della Sardegna e della Sicilia, muniti di apposita documentazione che attesta origine e destinazione del carico, l’orario del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di quattro ore (con alcune differenze riportate nel decreto ufficiale), mentre se si prendono in considerazione veicoli speciali come quelli appartenenti alla Croce Rossa o alla Protezione Civile esistono delle deroghe speciali utili all’assolvimento del loro compito. Il calendario completo delle giornate di divieto di circolazione è riportato sempre nel decreto disponibile sul sito del MIT.