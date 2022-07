Sulle auto nuove arriva il limitatore di velocità obbligatorio: cos’è e come funziona

Si chiama Intelligent Speed Assistance e impedirà al conducente di superare il limite di velocità su una data strada. Sarà obbligatorio su tutti i veicoli dal 2024

Dal 6 luglio le auto di nuova omologazione avranno come dotazione di serie uno speciale dispositivo che impedirà di superare il limite di velocità su qualsiasi strada in Europa. Si chiama Intelligent Speed Assistance ed è a tutti gli effetti un nuovo ADAS in grado di adattare la velocità della vettura a seconda del limite stabilito su una specifica via di comunicazione, rilevato attraverso il contributo congiunto dei dati GPS, della telecamera deputata a rilevare i cartelli stradali e del sistema di frenata d’emergenza.

Il suo funzionamento prevede innanzitutto l’avviso del conducente rispetto al superamento di un dato limite di velocità: si passa da un semplice segnale acustico alla più concreta vibrazione del seggiolino e del pedale dell’acceleratore, fino al rallentamento automaticamente del veicolo sfruttando appunto la funzionalità dell’Emergency Braking. In questo momento possiamo confermarvi che, essendo un ADAS, potrà essere disattivato, ma in futuro molto probabilmente rimarrà fisso e funzionerà in automatico.

L’Intelligent Speed Assistance fa parte di una serie di 15 aiuti elettronici alla guida che diventeranno progressivamente obbligatori su tutte le auto di nuova generazione: tra questi faranno parte il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza, il rilevatore di perdita d’attenzione da parte del conducente, la scatola nera, le luci di stop lampeggianti in caso di frenate repentine, la telecamera di retromarcia e l’avvio del motore previo test con etilometro. L’ISA sarà inoltre obbligatorio su tutte le nuove auto vendute a partire dal 7 luglio 2024, mentre non potrà essere installato come componente aftermarket sui veicoli più vecchi.