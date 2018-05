CarGurus, piattaforma di compravendita di auto, arriva in Italia

CarGurus, azienda internazionale del mercato automobilistico online, presenta a concessionari e rivenditori il suo nuovo sito per la compravendita di auto: CarGurus.it. L’azienda tecnologica utilizza tecniche di analisi dei dati e algoritmi di proprietà per aiutare gli acquirenti a trovare facilmente le migliori occasioni nel campo delle auto usate, favorendo i contatti con i principali rivenditori. CarGurus propone ai rivenditori un modello freemium, che consente, già con l’abbonamento base (gratuito), di inserire sulla piattaforma le proprie proposte e di essere contattati dai potenziali clienti senza alcun costo.

Quale azienda tecnologica, CarGurus si avvale di sistemi di analisi dei dati e di algoritmi di proprietà, per classificare e valutare i risultati di ricerca degli utenti, in base alle migliori offerte dei migliori rivenditori. La valutazione delle offerte si basa su calcoli dettagliati relativi al valore di mercato, oltre che su recensioni dei rivenditori fatte da altri acquirenti. L’obiettivo è rafforzare la fiducia e la trasparenza nel processo di acquisto di un’auto, fornendo ai consumatori informazioni imparziali, necessarie per una decisione di acquisto consapevole. CarGurus, tramite la piattaforma, aiuta i rivenditori a proporre fattivamente i propri veicoli e a entrare in contatto con consumatori orientati all’acquisto.

Questo approccio, basato sui dati, è stato particolarmente apprezzato da consumatori e rivenditori di tutto il mondo. Negli Stati Uniti CarGurus è il principale mercato di automobili online per numero mensile di visitatori unici. Oltre 26.000 rivenditori statunitensi hanno sottoscritto un abbonamento a pagamento al servizio. L’azienda ha lanciato il primo sito internazionale nel 2014 in Canada, arrivando successivamente nel Regno Unito, in Germania e oggi anche in Italia. CarGurus aiuta i rivenditori a entrare in contatto con consumatori decisi all’acquisto CarGurus propone un modello freemium che, grazie a un abbonamento base completamente gratuito, consente ai rivenditori di inserire le proprie proposte sul sito e di essere contattati, senza alcun costo, dagli acquirenti.

CarGurus offrirà inoltre, ai rivenditori italiani, l’opportunità di passare a un piano di iscrizione a pagamento, per incrementare il valore aggiunto e migliorare così il ROI. Attualmente CarGurus sta lavorando a una serie di partnership per ricevere gli annunci da parte dei concessionari. I rivenditori interessati a lavorare con CarGurus potranno contattare l’azienda all’indirizzo

https://www.cargurus.it/Cars/dealer/signup.