Honda CRF300L MY 2023, caratteristiche e dati tecnici

Il nuovo motore di 286 cc della CRF300L eroga il 10% di potenza e il 18% di coppia massima in più, attestandosi rispettivamente a 27,3 CV a 8.500 giri/min e 26,6 Nm a 6.500 giri/min

Honda presenta la nuova CRF300L MY 2023 profondamente aggiornata rispetto alla versione 2021, con l’aumento di cilindrata a 300 (286 cc effettivi) e nuovi dettagli che la rendono ancora più appetibile sul mercato.

Honda CRF300L MY 2023: le caratteristiche

Nessuno sa interpretare il concetto di dual-purpose meglio di Honda, che già alla fine degli anni Settanta lanciava sul mercato la XL250S, una moto in grado di coniugare una straordinaria maneggevolezza in città a eccellenti prestazioni in fuoristrada. Il resto è storia: le eredi della gamma XL sono diventate leggenda e hanno dimostrato come un motore monocilindrico a quattro tempi poco assetato e facile da gestire non escluda un telaio altresì maneggevole e performante. Anzi, è proprio questo il segreto per offrire praticità, versatilità e, come hanno ben presto scoperto i motociclisti di tutto il mondo, divertimento a non finire. Il 2023 segna l’arrivo della nuova CRF300L, più leggera, più potente e con ancor più cura nei dettagli. Il nuovo motore di 286 cc della CRF300L eroga il 10% di potenza e il 18% di coppia massima in più, attestandosi rispettivamente a 27,3 CV a 8.500 giri/min e 26,6 Nm a 6.500 giri/min.

I rapporti al cambio sono più corti fra la prima e la quinta marcia per favorire la reattività al comando dell’acceleratore, mentre la sesta è più lunga per offrire un’andatura rilassata a velocità sostenute. La frizione assistita con antisaltellamento mantiene ottimale l’aderenza dello pneumatico posteriore in caso di violente scalate, alleggerendo inoltre lo sforzo alla leva del 20%. La nuova conformazione del telaio e la struttura in alluminio del forcellone e della piastra inferiore dello sterzo contribuiscono a ridurre il peso complessivo di 4 kg, oltre a bilanciare perfettamente la rigidità a tutto vantaggio della risposta e del feeling. La geometria di sterzo è stata ricalibrata di conseguenza, così come l’escursione delle sospensioni anteriore e posteriore e l’altezza da terra, entrambe incrementate. Le linee snelle del serbatoio e della sella si addicono al profilo affilato della carenatura. L’avanzato display digitale LCD con lettere scure su fondo chiaro e la migliorata posizione di guida assicurano tutta la destrezza necessaria nelle scorribande in fuoristrada e nelle manovre in città.

La CRF300L ha un peso di soli 142 kg con il pieno di benzina, 4 kg in meno rispetto alla precedente CRF250L. Il solo telaio in acciaio a semi-doppia culla inferiore, completamente rinnovato, consente di risparmiare 2,15 kg. Per favorire la maneggevolezza e la connessione tra trazione del posteriore e direzionalità dell’anteriore, il bilanciamento tra flessibilità e rigidità è stato ottimizzato riducendo del 25% la rigidità laterale. La forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm ha ora un’escursione di 260 mm rispetto ai precedenti 250, mentre il peso della molla e il set‑up dell’ammortizzatore sono stati modificati in modo da assicurare una risposta perfetta su diversi tipi di terreno, a diverse velocità.

L’escursione ruota della sospensione posteriore con leveraggio Pro-Link aumenta di 20 mm per un totale di 260 mm, mentre l’ammortizzatore Showa presenta design monotubo. Il freno anteriore prevede un disco da 256 mm con pinza a due pistoncini, mentre il freno posteriore è dotato di un disco da 220 mm morso da una pinza a singolo pistoncino, il cui cilindro leggero e integrato è in comune con le vere enduro da gara. Ispirato ai modelli CRF250R/CRF450R da competizione è il particolare design a margherita dei dischi, capaci di mantenersi puliti anche sui fondi più impegnativi. L’ABS a due canali è di serie. I leggerissimi cerchi in alluminio da 21” all’anteriore e 18” al posteriore accrescono la stabilità riducendo ulteriormente le masse non sospese e, per il 2021, la superficie in Alumite è valorizzata da una finitura lucida.

Il disegno degli pneumatici tassellati (80/100-21 51P all’anteriore e 120/80-18 62P al posteriore) garantisce una trazione ottimale su strada e, all’occorrenza, possono essere montate coperture specialistiche per chi intende affrontare il fuoristrada più impegnativo. Anche il display LCD è più leggero di 70 g e facilita la lettura dei valori grazie alla visualizzazione delle grandi cifre nere sul display. I numeri del tachimetro, in particolare, misurano 23 mm – 6 mm in più del precedente display. Le altre informazioni comprendono: indicatore della marcia inserita, autonomia residua, consumi, velocità media e contagiri.