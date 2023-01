Come si prepara il team Alfa Romeo F1 a un Gran Premio?

Il team Alfa Romeo Racing Orlen ha pubblicato un video interessante che svela tutto il lavoro dietro le quinte necessario per preparare un GP

Sapete cosa significa preparare tutto il necessario per affrontare un Gran Premio in Formula 1? Se la vostra risposta è no, allora vi consigliamo di sedervi comodi e di gustarvi il video che trovate qua sotto: nei giorni scorsi il team Alfa Romeo Racing Orlen ha mostrato le fasi principali del “dietro le quinte” che portano la squadra a schierare i due piloti in griglia di partenza, un lavoro certosino che richiede numerosi professionisti all’opera capaci di operare con precisione in breve tempo.

Un team di Formula 1, infatti, arriva in pista praticamente una settimana prima della gara prevista montando il cosiddetto “motorhome“, la casa mobile che funge da base logistica per tutte le operazioni in vista del Gran Premio. Ma questo, ovviamente, è solo un antipasto di tutto ciò che sta dietro a una squadra che corre nella massima serie automobilistica: ecco a voi il resto!