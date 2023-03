F1 2023, GP d’Australia: gli orari Sky e TV8 di Melbourne

La prossima tappa del Mondiale di F1 2023 è il Gran Premio di Australia, che si correrà sul circuito Albert Park di Melbourne

Il terzo appuntamento del Mondiale di F1 2023 è ormai vicino: dopo due doppiette Red Bull in Bahrain e in Arabia Saudita, il Grande Circo della Velocità si sposta questo fine settimana dall’altra parte del mondo per dar vita al Gran Premio d’Australia, tradizionale tappa del Circus iridato che si correrà sullo storico circuito Albert Park di Melbourne.

Come di consueto il Gran Premio d’Australia sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 (canale 207) e dalle piattaforme streaming come NowTV, mentre sul canale TV8 del digitale terrestre verranno coperte in differita solamente le qualifiche e la gara di domenica 2 aprile. Qua sotto riportiamo il time-table ufficiale aggiornato al fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA

Venerdì 31 marzo

3.30-4.30 Prove libere 1

7.00-8.00 Prove libere 2

Sabato 1 aprile

3.30-4.30 Prove libere 3

7:00-8:00 – Qualifiche (differita su TV8 alle 21:00)

Domenica 2 aprile – 7:00 Gara (differita su TV8 alle 21:00)