F1 2023, GP Spagna: Verstappen indomabile, doppio podio Mercedes

Quarto successo stagionale per Max Verstappen al Gran Premio di Spagna, in testa dallo spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi. Mercedes centra il podio a Barcellona con Lewis Hamilton e George Russell.

Come volevasi dimostrare, Max Verstappen è il dominatore incontrastato del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole position, non ha mai mollato la testa della corsa, conducendo magistralmente la propria Red Bull verso la vittoria. 170 sono ora i punti totali dell’olandese, che ha praticamente preso il largo nella classifica di campionato.

Infatti, il compagno di squadra Sergio Perez ha concluso in quarta posizione, dopo una qualifica sottotono e chiusa solamente all’11° posto. Ora, il ritardo del messicano da Verstappen si è allargato a 53 punti, e sembra veramente difficile un capovolgimento di fronte in casa Red Bull. Invece, sul podio sono saliti Lewis Hamilton e George Russell, grazie a una Mercedes che sembra aver ritrovato la via con l’introduzione degli aggiornamenti dello scorso Gran Premio di Monaco.

Ferrari ancora in difficoltà a Barcellona

Prestazione chiaroscura per le Ferrari. Carlos Sainz non è stato in grado di sostenere il ritmo delle Mercedes e quinto sotto la bandiera a scacchi, mentre non si è concretizzata la tanto auspicata rimonta di Charles Leclerc, bloccato all’11° posto.

Niente Top 3 per Aston Martin: Lance Stroll è stato autore di un buon avvio di gara e si è classificato sesto, davanti a un Fernando Alonso non così efficace come visto negli altri appuntamenti di campionato. Chiudono in zona punti anche Esteban Ocon (Alpine), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Pierre Gasly (Alpine).

McLaren sprofonda indietro

Incredibile débâcle per McLaren dopo le positive qualifiche di sabato. Lando Norris è stato costretto a effettuare la sostituzione del proprio musetto al primo giro, rimanendo di fatto sempre nelle retrovie; invece, Oscar Piastri non è riuscito a concretizzare un possibile arrivo in Top 10.

Peccato per Yuki Tsunoda, in zona punti fino a pochi giri dal termine con la propria AlphaTauri. 14° Nyck de Vries con la seconda monoposto di Faenza, seguito da Nico Hulkenberg (Haas) e Alex Albon (Williams). 18° Kevin Magnussen (Haas), 19° Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 20° Logan Sargeant.

