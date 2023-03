Il regalo perfetto per un appassionato di F1? Il motorhome della Force India!

Su Ebay è stato messo in vendita il motorhome della ex Sahara Force India. Il prezzo? 500.000 Euro

State cercando la casa vacanze perfetta per le vostre ferie estive ed invernali? Se siete anche appassionati di Formula 1, allora dovreste prendere in considerazione l’offerta che è apparsa di recente sulla versione tedesca di Ebay annunci. A questo indirizzo, infatti, è disponibile nientemeno che il motorhome ufficiale dell’ex-team Sahara Force India, acquistato nel 2018 per quasi 8 milioni di Euro e che attualmente è in vendita al prezzo di “soli” 500.000 Euro.

Come potete vedere dalle immagini in gallery, si tratta di una vera e propria casa su tre piani con tanto di terrazzo panoramico dalla superficie complessiva di ben 300 metri quadrati, completamente ammobiliata con una reception principale dove si trovano tavoli e sedie utilizzati dal team e dagli ospiti, ma anche il bar e i servizi igienici. Al secondo piano il motorhome Sahara Force India prevede uffici e sala riunioni per gli strateghi del team e il team di comunicazione, così come gli spogliatoi del pilota, completi di built-in, un lettino da massaggio e persino la biancheria intima ignifuga di Ocon della (unica) stagione 2018.

All’ultimo piano, infine, è presente un’altra zona di accoglienza completamente arredata, mentre la cucina professionale prevede solo alcuni frigoriferi, probabilmente perché le attrezzature più costose sono state rimosse prima dell’entrata in amministrazione controllata del team. Compreso nel prezzo, inoltre, saranno venduti i sei semi-rimorchi che servono per il trasporto del motorhome stesso nelle varie componenti, che originariamente venivano smontate e rimontate per ogni tappa del Mondiale.