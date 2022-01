La Formula E accoglie la sua nuova safety car: la Porsche Taycan Turbo S!

In vista della prima tappa del 28-29 gennaio in Arabia Saudita, Porsche Motorsport fornirà una speciale Taycan Turbo S come macchina di servizio per il Mondiale di Formula E

Porsche non solo correrà in Formula E con un proprio team… ma sarà anche al via dell’ottava stagione ufficiale delle monoposto elettriche con una speciale safety car: dopo la BMW i8 e la Mini Electric Pacesetter, ora è il turno della Taycan Turbo S farsi trovare pronta ai nastri di partenza, che saranno tagliati la prossima settimana in occasione della prima tappa del 28-29 gennaio in quel di Ad Diriyah, in Arabia Saudita.

La vettura prescelta, ovviamente, non scenderà in pista in configurazione “di serie”, ma è stata appositamente modificata con un kit di sicurezza specifico che include il roll-bar posteriore, un estintore, il sistema di comunicazione Marelli Logger e i sedili da gara con cinture a sei punti. Ben in vista anche il sistema di illuminazione necessario per assolvere al ruolo di macchina di servizio, che comprende le luci lampeggianti sia integrate nel paraurti anteriore che fisiche sul tettuccio: entrambe sono gestite attraverso dei cablaggi dedicati con i comandi direttamente azionabili sulla plancia.

Con una powertrain completamente elettrica da 761 cavalli in grado di raggiungere la velocità massima di 260 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 2,8 secondi, questa Porsche Taycan Turbo S sarà guidata dall’esperto pilota portoghese Bruno Correia e sarà immediatamente riconoscibile da una speciale livrea che mette in mostra tutti i colori degli undici team che partecipano al Campionato di Formula E, assieme alle classiche tinte della FIA e della serie di monoposto elettriche firmata Alejandro Agag.

“La Porsche Taycan Turbo S è al vertice delle performance per quanto riguarda i veicoli elettrici e questo darà luce alla Formula E sui circuiti cittadini di tutto il mondo – ha commentato Jamie Reigle, AD della serie di monoposto elettriche – La partnership con la Casa di Stoccarda darà un decisivo contributo alla sicurezza in pista, sottolineando anche l’importanza della Formula E per Porsche Motorsport“.