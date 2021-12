Alfa Romeo Tonale: la concept si fa vedere nel video teaser di fine anno

La fine del 2021 è ormai vicina e il marchio Alfa Romeo ha voluto ricordare le tappe principali di quest’anno con un video teaser, pubblicato direttamente da Jean-Phillippe Imparato su Twitter: il futuro è davvero elettrizzante per la Casa di Arese, al punto da mostrare in anteprima qualche breve apparizione della sua nuova creatura, quella Tonale il cui lancio ufficiale è stato confermato per il prossimo 6 giugno 2022.

Nei pochi fotogrammi visibili, tuttavia, il nuovo SUV del Biscione non si presenta nella tanto attesa versione di serie, ma piuttosto in quella di prototipo che tutti noi, ormai, ben conosciamo: proporzioni muscolose, gruppi ottici anteriori a LED in tre elementi e fascia luminosa posteriore a tutta larghezza, non manca proprio nulla. Ora non resta che attendere il momento della sua presentazione definitiva, dove scopriremo una gamma in allestimenti Veloce, Super e Ti anche per il modello elettrificato a tecnologia ibrida plug-in.

It’s been a whirlwind 11 months since I joined the @Alfa_Romeo tribe, this amazing brand that inspires people around the world.

Thank you, for their incredible passion, to our alfisti: our teams and customers and our fans around the world. Very exciting things to come in 2022! pic.twitter.com/4EHn0g8ZfX

— Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) December 23, 2021