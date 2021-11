All’asta la Porsche 911 Turbo di Bad Boys, ma serve un maxi assegno

La vettura, che potrebbe raggiungere la quotazione di 400mila euro, è stata guidata durante le riprese del film dall'attore Will Smith, come testimoniato da un certificato di autenticità firmato da Porsche e Columbia Pictures

Mettersi in garage una vettura apparsa in un film: un sogno per molti appassionati di quattro ruote, ma poi la platea, purtroppo, si restringe notevolmente quando si vedono le cifre per le varie aste organizzate in giro per il mondo. Anche nel caso di cui parliamo oggi, servirà un assegno a parecchi zeri. Intanto, vi vogliamo stuzzicare la fantasia.

All’asta la Porsche 911 Turbo di Bad Boys

All’asta Kissimmee di Mecum Auctions, in programma dal 6 al 15 gennaio 2022, è finita la Porsche 911 Turbo apparsa nel film Bad Boys. A rendere speciale questo modello è il fatto di essere stata guidata dall’attore Will Smith durante le riprese del film, come testimoniato da un certificato di autenticità firmato da Porsche e Columbia Pictures. La 911 in oggetto è passata di mando diverse volte (il regista del film, Michael Bay, l’ha acquistata alla fine delle riprese pero venderla al produttore Pat Sandstone che, a sua volta, l’ha caduta al collezionista Matthew Drendel), ma è in condizioni eccellenti e ha percorso poco più di 55mila chilometri.

L’auto, spinta da un motore un 3.6 boxer in grado di erogare una potenza massima di 360 CV e una coppia massima di 520 Nm, è dotata di aria condizionata, interni in pelle, cerchi in lega Speedline a cinque razze e un impianto stereo con mangianastri, molto anni novanta. La Porsche 911 Turbo suscita un certo interesse soprattutto tra i collezionisti statunitensi perché la vettura è stata prodotta per il mercato a stelle e strisce solo in 350 esemplari e quindi particolarmente rara. Il prezzo? Per assicurarsi questo esemplari serve un assegno con diversi zero: secondo indiscrezioni, infatti, la sua quotazione potrebbe aggirarsi attorno ai 400mila euro.