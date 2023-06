Atlante acquisisce il network di ricarica per veicoli elettrici di Ressolar

Atlante finalizza il closing per l’acquisizione del network di ricarica per veicoli elettrici di Ressolar

Atlante, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, annuncia la chiusura dell’acquisizione in Italia dell’intero spin-off relativo alla mobilità elettrica di Ressolar S.r.l. (“Ressolar”). Il closing segue la firma dei documenti di acquisizione annunciata il 26 gennaio 2023.

Ressolar, un’eccellenza italiana con 60 anni di esperienza nel settore energetico, attiva nel campo dell’energia pulita dal 2006, negli ultimi anni ha anche sviluppato una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Questa acquisizione fornisce ad Atlante ulteriori punti di ricarica situati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, in prossimità della fondamentale autostrada A4 che collega Torino e Venezia, un’arteria logistica imprescindibile per il nord Italia. Tale espansione rappresenta una pietra miliare significativa per la mobilità elettrica in queste regioni, in quanto Atlante mira a convertire la tecnologia della rete acquisita in ricarica rapida e ultra-rapida, sviluppando così ulteriormente il proprio network.

Come già annunciato, Atlante e Ressolar continueranno a collaborare per individuare altri siti per un’ulteriore espansione della rete Atlante.