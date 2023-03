Audi Identity Black: il nuovo allestimento disponibile su Q3 e Q5

Sulle Audi Q3 e Q5, che abbiamo provato su strada a Roma, debutta l'allestimento Identity Black che dona alle auto dei Quattro Anelli un look ancora più esclusivo

Guidare un’Audi è sempre stato un piacere. Essere al volante della best seller dei quattro anelli, ancora di più. Un vero peccato che non si sia potuto mettere mano sulla nuova identità esclusiva del conosciutissimo marchio tedesco, quell’Identity Black che fa davvero ammirare ancora di più la gamma Q3 e la famiglia Q5, il SUV Audi più venduto al mondo.

L’Identity Black è una versione top di gamma che punta alla valorizzazione del dettaglio e a un look esclusivo, al quale contribuiscono le finiture interne ed esterne in nero, cui si accompagnano i cerchi in lega Audi Sport con diametro fino a 21 pollici. Con l’aggiunta che i proiettori adattivi a LED Audi Matrix sono di primo equipaggiamento sull’Audi Q5 e Sportback IB (Identity Black).

Nuova configurazione Audi Identity Black: i dettagli

Ma quali sono i cardini della configurazione Identity Black? E’ presto detto: sicuramente la sportività e l’esclusività, che porta questo allestimento top di gamma a rispondere a una precisa esigenza degli automobilisti, quella delle finiture dal look nero, la cui richiesta è cresciuta del 70% nei ultimi 5 anni. Oltre a tutto si enfatizza ulteriormente il design Audi, che risulta la prima ragione d’acquisto delle vetture del Brand.

Riguardo alla vocazione di Audi ad anticipare le tendenze, il debutto dell’IB risale a 4 anni fa, nel 2019, quando il look total black era lontano dal costituire un trend. Alla valorizzazione del dettaglio si accompagna il superamento delle tradizionali finiture cromate a vantaggio del colore nero. Un orientamento in linea con la rinnovata corporate identity del Marchio, introdotta da Audi Q8 e-tron: all’evoluzione bidimensionale del logo dei quattro anelli è stata affiancata la rinuncia al cromo a favore del bianco e nero ad alto contrasto.

L’aggiunta delle dotazioni di pregio sia esternamente sia in abitacolo ha come fulcro della configurazione il pacchetto lucido nero plus che prevede la finitura total black degli inserti ai paraurti, del single frame e della griglia frontale, delle cornici dei cristalli laterali, degli anelli Audi oltre che dei mancorrenti al tetto, limitatamente ai modelli con carrozzeria SUV. Caratterizzazione in nero anche per le calotte dei retrovisori laterali e, internamente, per il cielo vettura. L’esclusività di Audi Q3 e Sportback Identity Black, così come di Audi Q5 è ulteriormente sottolineata dalla finitura oscurata delle superfici vetrate posteriori e dai cerchi in lega Audi Sport: da 20 pollici a 5 razze doppie con inserti in nero opaco, torniti lucidi, per la gamma Q3; da 21 pollici a 5 razze a V nero antracite, torniti a specchio, per la gamma Q5.

In abitacolo troviamo gli inserti in lacca lucida nera al cruscotto, alle portiere e alla console, nonché la previsione, di serie, dei proiettori a LED Audi Matrix, icona dell’illuminotecnica Audi: all’assistenza adattiva degli abbaglianti abbinano la gestione individualizzata dei LED, che agisce disattivando i singoli diodi, così da evitare l’abbagliamento dei conducenti, tramite degli appropriati coni d’ombra.

Commercializzata in Italia in oltre 50mila esemplari dal lancio della seconda generazione di Audi Q3, avvenuto a ottobre 2018, la famiglia dei SUV compatti Audi conta su una rilevante ampiezza di gamma. Annovera infatti quattro sistemi propulsivi – TFSI, TDI, plug-in e Audi Sport – con potenze da 150 a 400 CV, due configurazioni di trazione, anteriore e integrale permanente quattro, e tre varianti di trasmissione: manuale o automatica a doppia frizione a sei o sette rapporti.

Basata sulla piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen e prodotta nello stabilimento di Györ, in Ungheria, la gamma Audi Q3 adotta propulsori a quattro cilindri in linea, fatta eccezione per le varianti Audi Sport. I quadri cilindrici TFSI, a iniezione diretta della benzina con sovralimentazione mediante turbocompressore, sono proposti nelle configurazioni da 1,5 litri, accreditata di 150 CV e 250 Nm di coppia, e da 2 litri nelle varianti da 190 CV e 320 Nm, oppure da 245 CV e 370 Nm. Ai propulsori 2.0 TFSI si accompagnano la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e la trazione integrale permanente quattro. Quanto all’offerta Diesel ci sono un 4 cilindri 2.0 TDI nelle configurazioni da 150 CV e 340 Nm di coppia (360 Nm in abbinamento alla trasmissione S tronic a 7 rapporti) oppure da 200 CV e 400 Nm. La trazione quattro è disponibile per entrambi gli step di potenza.

Abbiamo provato la Q3 senza l’identità nera lungo le strade del centro di Roma, la trafficatissima via Cristoforo Colombo piena di code, rallentamenti e disagi di ogni genere, il Grande Raccordo Anulare per arrivare sotto a una pioggia primaverile al Tuscolo, a 600 metri di altitudine, sopra Frascati, dove si trova il grande parco archeologico culturale, non visitabile causa maltempo e incombente oscurità.

A bordo della Q3 Sportback E-Tron chiara con gli anelli neri sul portellone, motore 1.385cc a benzina con 150 Cv, abbiamo così percorso diversa strada, incontrando molteplici condizioni di traffico, ma la vettura in prova si è comportata davvero alla grande, fornendo quel comfort di marcia che ogni automobilista sogna di avere per sé in ogni circostanza. La Q3 con la silenziosità del suo motore elettrico ci ha fatto trascorrere il pomeriggio in giro per Roma e dintorni, ammirando la Città Eterna nei suoi scorci più belli, con una tranquillità di marcia da vettura Premium.

Poi, con tutti gli asservimenti in dotazione, tra i quali spicca per necessità (ormai – una volta abituato – non ne puoi più fare a meno) il cruise control adattivo, la macchina si governa con le dita sul volante, e i pedali non servono quasi ormai più. La Q3 Sportback E-Tron è una di quelle vetture dalle quali non vorresti mai scendere, tanto è docile, performante e – fatto non da poco – tailor made, cioè fatta su misura per l’automobilista esigente.